【台灣救市三猛藥齊下 】國安基金最快3月20日進場護盤

國安基金5千億元最快今進場， 不能等到恐慌性賣壓再進場。

5千億元國安基金上膛！國安基金19日召開臨時委員會議，決議授權國安基金進場，最快20日就會進場護市。財政部長蘇建榮指出，國安基金第七度進場，是「超前部署」，因應國際市場驟變，「倘若等到出現恐慌性賣壓再進場，就來不及了」。

與會人士透露，國安基金外部學者專家委員也支持進場，一致認為近一周股市跌太兇，國安基金幕僚會中出示數據，3月12日以來到19日已跌了2,200多點，「市場已完全不理性」，而且美股漲時台股仍跌，顯示兩者已「脫鉤」，使學者專家委員也認為，再不授權進場將為時已晚。

再者，與會者認為美國採取熔斷機制也是一種護市對策，此時國安基金是台股最後一道堡壘，已到必須出動的時機。

國安基金本次進場時點，其實已和20年前國安基金首度進場時大盤指數8,640點差不多（指數19日收在8,681點）。財政部也分析，台灣現在是全球21大經濟體、GDP超過6千億美元，且股市已兩年持續在萬點以上，不論從經濟或股市規模，已和20年前不可同日而語，絕不可能容忍股市跌到5千、6千點才進場。

國安基金前六次進場，最短5天、最長231天。蘇建榮強調，國安基金進出向來是「來無影、去無蹤」，因此不會對外揭露國安基金進場的時點或價量。

依照國安基金歷次進場的操盤紀錄，投資標的多為台灣50ETF，或該ETF裡具產業龍頭性質，能發揮點火角色的成份股。

國安基金執行秘書阮清華指出，本次國安基金進場將依往例委由台銀操作。國安基金可動用的金額為5千億元，其中財政部將以手中公股銀行股票，可向銀行質借2千億元投入，不足之處還可再向政府四大基金借3千億元。依經驗，國安基金動用最高的一次是1,200多億元，最後一次進場則僅動用196億元。

蘇建榮也分析，現在台股成交量還有2,700億元，「量雖然還在，但仍得提前部署」，台股上周相較國際股市跌幅有限，但本周以來相對跌深，更重要的是歐美的疫情近二周以來快速惡化，台灣股市所面臨的情況以及金融市場的動盪「前所未有」，恐慌預期心理愈來愈重，因此決定提前召開國安基金臨時委員會議授權國安基金進場。