【台灣救市三猛藥齊下 】金管會祭限空令

今起個股收盤價跌幅逾3.5％， 次一交易日就不能平盤下放空。

有條件限空令即日起上路！金管會19日宣布，即日起個股當日收盤價跌幅達3.5％以上，次一交易日就不能平盤下放空，今日就有1,233檔股票不得平盤下放空。這也是金管會首次祭出有跌幅限制的限空令。

此措施同時搭配當沖交易限制，若投資人現券賣出未完成反向交易，其賣出價格低於前一交易日收盤價者，不得變更交易類別。也就是當沖交易投資人現券賣出後，應該要買券回補，但若賣出價低於前一天收盤價，又買不回股票回補者，不得變更為融券或借券賣出，即逼投資人一定要當天買到或借到股票完成當沖回補。

這是台灣第四度祭出限制股市放空措施，第一次是1998年9月因亞洲金融風暴，當時全面限制平盤下放空，但當時能放空的股票檔數並不多，該限制一路到2005年5月才開放50檔股票能平盤下放空，2007年11月開放至150檔。

2008年9月22日因為雷曼兄弟引爆的金融海嘯，台灣第二度限制150檔股票平盤下不得放空，10月1日情況加劇，台股全面禁止放空，到10月28日才改為平盤下不得放空，2009年1月5日重新開放150檔股票可平盤下放空。2015年8月24日因歐債風暴等造成股市不穩，祭出平盤下不得放空，當時只執行到9月21日即重新開放。

這次是史上第四度祭出限空令，但與前三次不同，是有計算前一天跌幅後，下跌達3.5％的股票，隔天才不得平盤下放空，2015年8月的平盤下不得放空，是不論前一天收盤價跌幅多少，隔天一律平盤下不得放空，這次的限空令比2015年範圍限縮。

證期局副局長張振山表示，2013年9月開始規定個股前一日收盤價跌幅達7％，即「跌停」個股，下一個交易日就不得以前一天收盤價，融券及融資賣出，就是平盤下不得放空，2015年6月1日起7％擴大為10％；而現在是從3月20日開始，將跌幅縮減為3.5％，隔天即不得平盤下放空。

以19日收盤價來看，1,715家上市櫃公司中，上市收盤跌幅逾3.5％的有743家，上櫃則有490家，合計1,233家上市櫃股票，20日不能以低於19日收盤價的價格融券或借券賣出。