零利率時代 台股高現金殖利率迷人

新冠肺炎、經濟衰退疑慮，各國央行降息挽救經濟，全球進入零利率時代，台股的高現金殖利率個股將受惠，尤其以今年前兩月營運較不受到新冠肺炎影響個股如中連貨、聚碩等殖利率逾9％最吸晴。



新冠肺炎病毒引發的經濟衰退，逼迫美國近聯準會（Fed）緊急啟動兩次的降息，聯邦資金利來到0％至0.25％的目標區間，並宣布推出7,000億美元的量化寬鬆措施，希望提振國內經濟。各國央行也跟進降息，全球迎接零利率時代，台股的高現金殖利率的優勢再度凸顯。



德信證券副總吳文彬表示，全球因恐慌傳染病造成的人民及經濟損失，拋售手上所有資產，以求變現入袋，導致全球股市崩盤再崩盤，台股10年線是長期的支撐區，也是國安基金進場護盤的基準點位，預料10年線有支撐，再加上零利率時代，投資人的資金擺在銀行定存報酬率偏低，可趁著台股下挫之際，挑選營運穩健及高現金殖利率的個股長線布局。



台新投顧副總經理黃文清說，目前台股上市櫃公司今年前兩月合併營收較去年同期成長，營運並未因新冠肺炎衝的個股且依據已經公布股利政策的個股中，挑選高現金殖利率個股有中連貨、聚碩、至上、華固、聖暉、富旺、聯陽、達新、日揚、禾伸堂、宇智、艾訊、中菲、全科、益登等個股，有基本面護體。



中連貨為不動產租售業，前兩月合併營收年增413.64％，董事會日前宣布每股將配發5.55元現金股利，以17日股價收盤價計算，現金殖利率達12.80％。



至上為記憶體通路商，去年EPS為3.41元，每股將配發2.7元現金股利，現金殖利率達8.97％。隨著記憶體價格回穩，今年前兩月合併營收年增達42.33％。



建商華固去年EPS為11.35元，每股將配發7.5現金股利，現金殖利率達8.63％。華固的天母豪宅「天鑄」及新北「新代田」的成屋銷售將持續入帳，全年入帳重點在大直商辦案，第二季於江翠北重劃區推新建案。