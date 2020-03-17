美股狂跌台股重挫 上市櫃逾4成跌破淨值

新冠肺炎疫情在美國升溫，美股道瓊工業指數狂跌2,997點，創歷史最大單日跌點，台股今天持續探底，收在9,439.63點，創14個多月新低，上市櫃公司超過4成跌破淨值。

加權指數今天終場收在9,439.63點，大跌278.14點，跌幅2.86%，成交值新台幣2,360.58億元。三大法人合計賣超219.89億元，其中外資及陸資賣超金額高達230.45億元，投信賣超5.85億元，自營商買超16.41億元。

昨天台股融資維持率約142%，由於今天台股大跌278.14點，融資斷頭賣壓進一步殺出。包括外國第一上市櫃公司空（KY公司）在內，共1,716家上市櫃公司，其中有高達748家股價跌破淨值，約占43%。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰表示，台股短線持續重挫，並非本身的問題，完全是跟著美股連動，台股要止跌，還是要看美股臉色。雖然美股技術線型創33年多以來最大負乖離，短線有機會反彈，但中長線要回升，關鍵還是新冠肺炎（COVID-19）疫情，至少要等到美國疫情緩和才有機會。

蔡明翰指出，雖然台股上市櫃公司有超過4成股價跌破淨值，讓有些投資人想趁著股價超跌時揀便宜，但仍須看清這些股票的基本面，若是公司體質佳，即便疫情壓抑公司獲利成長，未來還是有機會提升獲利，才是可逢低承接的超跌股。

不過，若是公司淨值雖然高於股價，但財報顯示已近損益兩平，甚至已經有轉虧跡象，經不起疫情考驗，很快就轉盈為虧，這些都不是能夠逢低承接的超跌股，也不會是下檔有支撐的績優股。

（中央社）

🎯加入工商時報Telegram頻道 📱精選新聞不漏接! https://t.me/ctee_telegram