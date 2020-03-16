上市掀減資 易華電減資17％ 擬配現金股利2元

薄膜覆晶封裝（COF）基板廠易華電（6552）16日公告，去年每股淨利5.24元，董事會決議每普通股擬配發2.0元現金股利，另外亦決議為了提昇股東權益報酬率及調整資本結構，擬辦理現金減資17％並退還股東股款，亦即參與今年除息及現金減資的易華電股東，今年每股可拿到3.7元現金。

去年第四季面板驅動IC進入庫存調整，易華電COF基板出貨減少，季度合併營收季減17.7％達6.71億元，與前年同期相較減少2.0％，稅後淨利降至0.69億元，與去年第四季相較下滑58.7％，與前年同期相較減少41.0％，單季每股淨利0.69元。

以去年全年來看，由於前三季受惠智慧手機搭載窄邊框全螢幕面板，面板驅動IC（DDI）及整合觸控功能面板驅動IC（TDDI）採COF封裝及基板，同時去年上半年COF基板市場供不應求，業者順利調漲價格，易華電去年繳出亮麗成績單。

易華電去年合併營收達30.17億元，較前年大幅成長56.3％，稅後淨利達5.24億元，與前年相較成長1.38倍，每股淨利5.24元，順利賺逾半個股本。易華電董事會決議每普通股擬配發2.0元現金股利，股息配發率達38％。

易華電董事會決議，為了提昇股東權益報酬率及調整資本結構，擬辦理現金減資17％，等於每股可退還股東股款1.7元，減資後實收資本額達8.3億元。也就是說，易華電股東今年若參與除息及現金減資，每普通股可拿到3.7元現金。

易華電今年面臨OLED面板驅動IC由COF封裝改為塑膠基板覆晶封裝（COP），對COF基板需求減少，但LCD面板驅動IC及TDDI仍加速提高採用COF封裝，因此整體來看COF基板需求將優於去年。