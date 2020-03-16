上市掀減資 達新每股退3元

國內雨衣龍頭廠商達新工業（1315）16日經董事會通過現金減資30％，即每股退還股東現金3元；董事會也通過去年度每股擬配發現金股利3.65元，相當於每位股東可拿回6.65元。

達新工在2月處分旗下台中大遠百旁的精華土地，每股貢獻逾25.58元，為調整公司資本結構，並提升股東權益及每股獲利，達新16日經董事會通過現金減資案，減資5.94億元，減資比率30％，即每股退還現金3元；減資後的股本，由原19.8億元，降至13.86億元。

達新董事會16日也通過去年度合併財報，2019年度合併營收24.4億元、年減4％，因將營運虧損的東莞廠關掉，加上認列南亞塑膠及亞太投資股息共計2.28億元，及處分位於台中市西屯區惠來厝段1201地號等（原員工住宿土地），共計6筆土地，處分利益逾4.94億元，使得2019年度稅後盈餘6.98億元、年增2.04倍，EPS 3.65元，優於2018年度1.2元。

會中也通過去年度每股擬配發現金股利3.65元，等於去年度EPS全部配息，股東常會訂於今年6月5日召開。

達新16日在證交所召開重大訊息說明會，說明上述現金減資案。達新董事兼發言人賴耿民表示，全案俟提請今年股東常會通過及主管機關─金管會核准後，由股東常會授權董事會，訂定減資基準日，及減資換算新股基準日。

賴耿民說，公司將先配發去年度股息，再進行減資，原因是減資案必須經股東常會通過及主管機關─金管會核准後，才可正式生效，使得減資申請作業期間較長。

達新累計2019年前三季EPS為3.94元，但因第四季進行海外公司財務調整後，導致第四季每股虧損0.29元，全年度EPS為3.65元。

達新旗下在台中大遠百旁的2,593.47坪精華土地，2月由興富發建設以總價83億7,589萬元標下，粗估處分利益50億6,548萬元，每股貢獻逾25.58元。興富發已支付約15％（含押標金），預定今年第二季可全部入帳完成，上述資金規劃，主要作為厚實本業競爭力，投入產品高值化、技術升級及改良設備等用途。

達新透露，集團今年第一、第二季接單均比去年同期好，目前訂單能見度可看至第三季，達新累計今年前二月合併營收逾3.25億元、年增0.8％。