股災拖累 牧德等跌破現增價

全球因新冠肺炎疫情拖累，投資人恐慌性的賣出資產變現，台股也在股災風暴之中，資本市場的籌資活動受到波及，已有牧德（3563）等上市櫃公司跌破現增價格恐影響投資人繳款意願，也不利於市場矚目的國巨（2327）GDR及ECB籌資計畫。



今年才過三分之一，資本市場就遭逢波動劇烈，擁有股市、油品等資產的投資人受傷慘重，直接影響籌資市場。今年以來辦理現增完畢的上市櫃公司中已有士開（5324）、恒耀、力致已經跌破現增價格。



而進入現增繳款的共計有元大期、聯茂、群益期等尚守住48元、110元及34.4元的現增價格。科嘉-KY的現增繳款截止日為3月27日，但16日已經跌破50元現增價格。岳豐16日收在16.7元跌破現增價格18元。百德16日收在39.6元，也跌破了現增價格40元。



牧德16日股價下挫30.5元，跌幅10％，鎖住跌停，收在274.5元，已經跌破日前牧德公告的每股暫訂現增價格312元，現增繳款日從4月10日至5月11日，預料恐影響投資人繳款。此外，國巨臨時董事會已經通過辦理7,000萬股海外存託憑證（GDR）及2億美元海外可賺債（ECB），其中GDR對股本膨脹幅度由原先18.6％ 降至16.3％。



由於國巨在召開股東臨時會後股價一路崩跌，16日國巨股價暴跌29.5元，跌幅9.22％，收在290.5元，短線從498元跌下來，股價跌幅41％以上，若股價無法止跌，預料將影響國巨的籌資金額及計畫。



統一投顧董事長黎方國表示，資本市場波動快速，一定會影響籌資氣氛，投資人若放棄繳款，公司派就得恰特定人認購，或募集金額縮減，不利產業的併購及擴增產能計畫，不過因美國聯準會降息，我國央行也將有降息計畫，此時上市櫃公司可透過銀行融資借款，降低籌資成本。