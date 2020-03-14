疫情＋油戰 16檔高殖利率護體

疫情蔓延歐美陷緊急狀態，加上俄沙油價大戰，兩大利空衝擊之下，包括台灣在內的主要股市波動加劇。市場專家認為，目前的台股逐步接近中長期投資合理價位，買點逐漸浮現，隨著上市櫃公司股利政策陸續公布，資金尋求殖利率護體，趁大跌之際撿便宜，上周有包括奇力新、泰鼎-KY等16檔殖利率逾3.85％，獲外資青睞加碼，可作為近期擇股的觀察指標。

專家指出，台股本波經過近1,800點（跌幅約14.5％）的修正後，評價市場淨值比僅剩1.49倍，低於10年長期平均的1.65倍約1個標準差，往年台股評價若低於長期平均約1～2個標準差，通常為修正的滿足點附近。此外，台股2019／2020年的殖利率分別為3.6％／4.0％，相較低於1％的美國10年期公債殖利率極具吸引力。

外資上周持續賣超台股、累積逾1,500億元，然對奇力新、泰鼎-KY、至上、帆宣、京城銀、華擎、敦陽科、聯嘉、紘康、順德、美律、花仙子、台虹、東和鋼鐵、聚積、美吾華等16檔個股持續買超，這些個股的殖利率在3.85～8.59％之間，外資周買超116～7,393張不等。

日盛投顧總經理鍾國忠表示，對穩健型投資人來說，較不在乎股價短期變化，尤其是好標的，長期來看表現機會大。台股大盤下跌至此，再有如此大幅度下跌的可能性不高，雖不能說一定是底部，但也已接近底部。

鍾國忠指出，相較過去市場低迷、成交量低於千億元的悲觀氣氛，13日成交量爆出3,000億元大量，代表買盤逢低搶進，其中台股高殖利率優勢是很大的誘因，「再怎麼說，也比存進銀行僅能賺微薄利息來的好。」

群益馬拉松基金經理人沈萬鈞表示，市場情緒仍緊繃，台股料仍維持區間震盪格局，惟隨各國救市政策出台、市場資金環境寬鬆，中長期而言，台股仍在正向軌道上，可持續關注營運展望穩定增長的高殖利率股，及擁科技創新優勢的成長股、供需結構改善的景氣循環股。

SARS大跌後突破前高 危機入市搶反彈

新冠肺炎在台股農曆年封關時來襲，市場對照2003年SARS爆發時的情境發現，當時國際股市除疫情外野遭遇美伊戰爭，被視為更大的一隻黑天鵝，同樣呈現雙利空夾擊。由於國際股市幾個月後恢復生息，甚至再創新高，因此股市崩跌引發恐慌之際，卻也是投資人逢低伺機進場的機會。

2003年3月31日，籠罩在SARS危機中的亞股紛紛大跌，台股當日大跌155點，加權指數以4,321點收盤，為該年首季最後一個交易日留下長黑，並對第二季股市埋下負面影響；加上當時爆發的美伊戰爭戰況膠著，美國經濟指標數據不如預期，讓全球經濟籠罩在一片陰霾之下。

法人指出，台股受到戰爭與疫情接連來襲，指數於兩個月內修正近千點，跌至4,044點，跌幅21.3％，同一期間，美股也自高點下跌約14％，不過，同年7月初隨疫情解除，美台股市指數雙雙突破起跌時的高點，台股當年底指數攀至6,142點，較SARS疫情前高點多出1,000點以上。

專家認為，台股2019年漲逾2,300點、漲幅24％，過熱的行情也是這波大幅回檔的原因之一。13日台股交易爆出大量，可知不少投資人勇於「危機入市」，除了搶反彈，也有相中好股票出現「破盤價」大舉進場，市場聚焦台股的高殖利率與產業趨勢不變，待空頭氣氛隨時間消散，指數將重新回到向上的軌道上。