聯強去年EPS 創八年新高

聯強國際（2347）13日公布2019年財報，每股稅後盈餘（EPS）4.09元，創下2012年以來、近八年新高（2011年是4.67元），也是八年來首度EPS超越4元。聯強董事會昨並通過每股配發2.6元現金股利。



聯強13日公布去年全年營收為3,400億元，營業利益59.8億元、年增10％，稅前淨利88.9億元、年增11％，稅後淨利68.2億元、也有3％年成長。



聯強2018年有處分美國新聚思股票約7.3億元出現一次性收益，若扣除這因素，則該公司2019年的稅後淨利實際上是較2018年有16％的大幅成長。



聯強2019年包含海外合資事業的全球營收總計超過1.35兆元，年成長10％。



其中美國、印度、中東、泰國、越南等合資事業合計營收成長19％，收益部分依權益法認列投資收益合計約21.8億元，增長18％，海外投資事業表現亮眼。



聯強董事會並於13日決議通過2019年股利政策，每股配發2.6元現金股利，以13日收盤價33.75元計算，股息殖利率約為7.7％。



聯強表示，2019年公司加大力度推動精實計劃，業務面加速清整不健康的業務項目，汰弱留強、改善營收結構，在內部管理方面則持續調整不合時宜的作法、強化營運管理效率，雖然因此造成營收衰退11％，但營運獲利卻呈現反差式的成長，包括全年毛利率大幅增加0.55個百分點，來到4.33％，營業費用則下降4％，使得全年營業利益逆向成長10％，加上海外合資事業獲利貢獻大幅成長18％，使得聯強全年稅前淨利增長11％，稅後淨利68.2億元，淨利率2.0％。



聯強2019年前三季EPS為2.92元，但第四季表現特別突出，單季營收933億元、營業利益20.1億元、稅前淨利27.6億元、稅後淨利19.4億元，分別較2018年同期大幅成長59％、54％與45％，推升第四季每股稅後盈餘1.17元，同時拉抬全年EPS至4.09元。