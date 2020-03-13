15檔國家隊護盤 勇猛頑強

台股13日重挫超過7％後縮腳反彈，終場跌幅收斂至2.82％，多頭留下長下引線續命符，除財政部開盤前信心喊話，「國家隊」也持續大力護盤，包括台積電、大立光等15檔指標股全數列名公股行庫買進名單，支撐台股重回萬點之上。

台股跟隨全球股市腳步崩跌，外資、投信、自營商及散戶皆棄守台股，停損、斷頭賣壓匯集，集中市場周跌幅達10.54％、櫃買市場周跌幅更達14.43％，實體黑K棒宣告台股轉空。

在此逆風中，僅有八大公股行庫對台股不離不棄，13日八大公股行庫買超台股40億元，連三日買超，累計今年以來買超台股649.6億元，護盤力道創下紀錄。統計近期八大公股行庫積極護盤個股有中信金、台積電、合庫金、元大金、富邦金、燁輝、永豐金、台新金、長榮航、台塑、中華電、茂林-KY、漢磊、環球晶、大立光等。

台積電挾獲利穩健成長、高殖利率，長年是政府控盤台股工具，獲得公股行庫力挺並不令人意外。台積電即將在19日除息，每股配發2.5元現金股利，13日跌破年線、最低跌到272.5元，成為壽險及政府四大基金逢低承接的重點股，接下外資拋售的台積電持股。

大立光股本較小，然因股價高昂，一般而言參與者都是法人居多，政府護盤的買超張數不需投入太多，即可成功拉抬股價，也是穩住台股士氣最重要個股之一，觀察大立光13日跌破低點再拉出實體紅K棒，即可窺見護盤力道。

中華電將配發每股4.226元現金股利，在13日股價重挫至103元時，現金殖利率達4.1％，吸引八大公股行庫趁市場恐慌之際搶進，終場回升至106元做收，換算現金殖利率為3.98％。

永豐投顧總經理李學詩認為，環伺各項投資工具，因Fed降息，美元定存利率已低、美債殖利率幾無獲利，金價處歷史高檔又無利息，資金終究還是會回歸股市，只是外資倒貨力道過猛，指數低點確立須待美股恐慌情緒冷卻，建議投資人逢低布局，尤以具備高殖利率成長股為主。