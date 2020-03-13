融資餘額 單日銳減104億

台股13日遭逢黑色星期五，受全球股災衝擊，台股開盤後重挫768點、大跌7.54％，融資維持率一度掉至近130％，引發累積多日的追繳斷頭賣壓蜂擁而出，自我了斷或被授信機構斷頭籌碼齊出，融資餘額單日銳減104億元，為歷年罕見大量。

台股13日終場下挫293點、融資維持率僅有138％，斷頭壓力尚未結束，下周一（16）日融資追繳令持續「萬箭齊發」。

不過，在全球股市大跌、各國疫情擴大等負面訊息下，終於在台北時間13日晚上傳出好消息，美股電子盤從白天的大跌逾700點，逆轉強彈1,100多點，投資專家認為，若美股能擺脫「13日黑色星期五」魔咒，16日台股融資斷頭壓力也可望減緩，大盤有機會持續反彈。

台股本周周線收長黑棒，加權指數大跌10.54％，寫下2000年4月10日當周周線大跌10.75％之後，近20年來單周最大跌幅。日盛投顧總經理鍾國忠指出，根據歷史經驗，只要台股單周大跌3％以上，台股指數都難以在短期內立即恢復信心，行情可能整理至4月初清明節前後。

由於台股本周跌勢加速，融資斷頭籌碼出籠，據統計，上周五（6日）台股融資餘額仍有1,365.48億元，而繼12日大減73億後，13日再狂掉104.21億元，累計本周融資出場達214.14億元，融資餘額僅剩1,151.21億元。

華南投顧董事長儲祥生認為，新冠肺炎疫情至今尚未結束，全球股市仍有探底危機，短線出現跌深反彈，投資人逢低搶反彈買氣強，但建議投資人宜以現金買進看好個股，不宜以融資買進，這波台股重挫，融資也慘遭市場無情掃出場。

投資專家表示，13日融資餘額減至1,151億來到相對低點，另融券餘額也日減8.4萬張來到63.71萬張，空頭也出現逢低回補，在浮額減輕籌碼相對穩定後，有利台股出現跌深反彈行情。