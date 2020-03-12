3月12日一分鐘強弱勢股

3月12日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

台耀

(4746)

6.07

已具備自製瑞德西韋能力，待專利、授權解決後可量產

申豐

(6582)

4.35

東南亞手套廠受惠轉單，NBR乳膠產能全開，出貨將增2成

台勝科

(3532)

3.55

2月營收10.16 億元，月增11.35%，並創近11 個月新高

華固

(2548)

2.08

將配發7.5元現金股利，配發率創近年新高，股價站上半年線

禾伸堂

(3026)

1.81

擬配息7元，含盈餘分配5元及資本公積2元，殖利率逾7％

旭隼

(6409)

0.9

將配發23.2元現金股利及0.5元股票股利，股價一度觸700元

擎邦

(6122)

0.69

股價逆勢收紅、站穩各均線上；2月營收3.89億元、年增翻倍

創見

(2451)

0.53

去年EPS 4.01元，擬配息4.5元，現金殖利率約5.89%

康那香

(9919)

0.26

疫情嚴峻、防疫動員，口罩工廠添5機台、日產量多50萬片

台灣大

(3045)

0

2月獲利奪冠，高層表示已脫離電信慘業、成新科技公司

製表：方歆婷

3月12日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

中鴻

(2014)

 10

接單鈍化展望保守，2月營收33.6億元，年增表現持平

精材

(3374)

 10

投信、自營商連3日賣超；股價連2日吞黑K、摔落季線

玉晶光

(3406)

 10

知名分析師看淡，稱未來營運恐面臨短中長期多因素影響

力旺

(3529)

 10

去年EPS 7.3元，滑落至近3年新低；每股擬配7元股利

太景*-KY

(4157)

 10

2月營收181萬元、年減4.6％；雖擁防疫概念卻也失寵

訊芯-KY

(6451)

 10

2月營收1.34 億元、表現衰退，月減71%、年減63%

世禾

(3551)

 9.99

2月營收1.47億元，年減6.2％；中短均線趨勢皆下彎

中化生

(1762)

 9.98

外資連3賣，股價連3黑，昨長黑K破10日線及月線

晶技

(3042)

 9.98

外資與自營商同步轉賣千餘張，股價紅翻黑，吞長黑K

易華電

(6552)

 9.98

今年前兩月營收年減27％；均線及KD趨勢全面向下

製表：方歆婷

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工商時報 方歆婷

證券產業新聞中心-證券組

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