3月12日一分鐘強弱勢股
3月12日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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台耀
(4746)
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6.07
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已具備自製瑞德西韋能力，待專利、授權解決後可量產
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申豐
(6582)
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4.35
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東南亞手套廠受惠轉單，NBR乳膠產能全開，出貨將增2成
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台勝科
(3532)
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3.55
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2月營收10.16 億元，月增11.35%，並創近11 個月新高
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華固
(2548)
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2.08
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將配發7.5元現金股利，配發率創近年新高，股價站上半年線
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禾伸堂
(3026)
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1.81
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擬配息7元，含盈餘分配5元及資本公積2元，殖利率逾7％
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旭隼
(6409)
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0.9
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將配發23.2元現金股利及0.5元股票股利，股價一度觸700元
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擎邦
(6122)
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0.69
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股價逆勢收紅、站穩各均線上；2月營收3.89億元、年增翻倍
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創見
(2451)
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0.53
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去年EPS 4.01元，擬配息4.5元，現金殖利率約5.89%
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康那香
(9919)
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0.26
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疫情嚴峻、防疫動員，口罩工廠添5機台、日產量多50萬片
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台灣大
(3045)
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0
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2月獲利奪冠，高層表示已脫離電信慘業、成新科技公司
製表：方歆婷
3月12日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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中鴻
(2014)
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10
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接單鈍化展望保守，2月營收33.6億元，年增表現持平
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精材
(3374)
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10
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投信、自營商連3日賣超；股價連2日吞黑K、摔落季線
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玉晶光
(3406)
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10
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知名分析師看淡，稱未來營運恐面臨短中長期多因素影響
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力旺
(3529)
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10
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去年EPS 7.3元，滑落至近3年新低；每股擬配7元股利
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太景*-KY
(4157)
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10
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2月營收181萬元、年減4.6％；雖擁防疫概念卻也失寵
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訊芯-KY
(6451)
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10
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2月營收1.34 億元、表現衰退，月減71%、年減63%
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世禾
(3551)
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9.99
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2月營收1.47億元，年減6.2％；中短均線趨勢皆下彎
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中化生
(1762)
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9.98
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外資連3賣，股價連3黑，昨長黑K破10日線及月線
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晶技
(3042)
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9.98
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外資與自營商同步轉賣千餘張，股價紅翻黑，吞長黑K
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易華電
(6552)
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9.98
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今年前兩月營收年減27％；均線及KD趨勢全面向下
製表：方歆婷
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