外資賣超84億 台股淡定反彈25點收11,003

無畏美股崩跌 台股翻紅收復萬一關卡

美股恐慌崩跌，台股9日重挫後，今天早盤續跌逾百點，但國安基金信心喊話奏效，指數盤中翻紅，台積電、大立光等權值股走揚，終場收復「萬一」關卡，上漲25.9點。

國際油價崩盤、武漢肺炎疫情蔓延，美股利空壓境，道瓊指數暴跌2013點，3大指數跌幅都超過7%，創2008年全球金融海嘯爆發以來最糟表現，延續11年的牛市瀕臨終結。

台股9日已率先反映利空，重挫344.17點，今天加權指數早盤一度挫近130點，低點下探10847點，但隨後縮小跌勢，尾盤成功翻紅。

國安基金喊話，台灣疫情控管超前部署，基本面良好，且觀察台股承接買盤仍舊積極，投資人不要恐慌；八大公股行庫券商9日買超90.5億元，帶動台股信心回籠。

台股加權股價指數今天終場上漲25.9點，收在11003.54點，漲幅0.24%，成交值2050.73億元。

權值蘋概股今天早盤普遍走跌，但終場晶圓代工廠台積電、光學元件大廠大立光均翻紅，分別收在307元與4490元，漲幅0.49%、1.93%；鴻海上漲0.3元，收79.4元，漲幅0.38%，聯發科上漲1.91%，收373.5元。

被動元件國巨、華新科均翻紅，分別收在394.5元與206元，漲幅2.2%、3.78%。

盤中擁題材的個股今天活蹦亂跳，世芯-KY今年展望樂觀，終場上漲8.33%，收234元，金像電業績自去年下半年重回成長軌道，今天股價攻上漲停鎖住，收20.5元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀今天表示，市場資金流入疫情趨緩國家股市的慣例不變，台股相對抗跌，但盤勢是全球連動，若總體經濟受影響，以出口為導向的台灣也沒辦法置身事外，目前國際股市往下趨勢沒有改變，可能有短暫反彈，但是否能築底延續多頭，目前還言之過早。

三大法人賣超台股79.18億元

台股今天漲25.9點，收在11003.54點，成交值新台幣2050.73億元。三大法人外資及陸資賣超、投信賣超、自營商買超，合計賣超新台幣79.18億元。

自營商買超7.47億元，投信賣超1.97億元，外資及陸資賣超84.68億元。