上市、櫃企業營運快報

今(3/10)日上市、櫃企業營運快報如下：

1.半導體檢測廠閎康接單暢旺，訂單能見度已達6月，今年業績可望逐季攀高，並有機會成長2成水準，將改寫歷史新高紀錄。

受惠台灣客戶積極衝刺先進製程技術，日本汽車電子與燃料電池檢測需求強勁，加上中國大陸客戶需求依然熱絡，閎康2月營收維持新台幣2.13億元高檔水準，月減5.73%，年增35.62%，並為歷年同期新高。

2.凌巨（8105）公告2019年2月份自結合併營收總額為4.52億元，較前一個月減少19.05％，較去年同期增加0.62％。累積今年1至2月合併營收為10.11億元，較去年同期減少14.07％。

3.櫃買中心表示，考量興櫃股票市場散戶投資比重較高，興櫃將比照上市上櫃股票訊息面暫停交易相關規範機制，並自3月23日起正式實施。

4.廣華-KY主要生產基地中國東莞廠復工率已達8成以上，主要客戶品牌車廠陸續復工，漸擺脫武漢肺炎疫情影響。法人預估公司今年業績可望逐季成長。

5.內政部指出，為配合高雄市轄內戶政事務所整併為鼓山、三民、鳳山等18個戶政事務所，以及基隆市轄內戶政事務所整併為中正、安樂、七堵等3個戶政事務所，並自今年3月23日生效。

內政部及全國各戶、役政機關在3月20日（星期五）18時至22日（星期日）15時，將暫停各項戶役政服務，進行全國資料庫轉檔及版本更新。戶籍謄本網路申辦服務，則將延長暫停服務時間至22日（星期日）24時。

6.半導體晶圓封裝廠精材自結1月稅後淨利新台幣4200萬元，每股純益0.16元。法人估精材上半年業績可望較去年同期成長。

7.有關防疫交通車，中央流行指揮中心今天表示，從明天起，居家檢疫通知書會明確說明，檢疫者優先由親友接送或自行駕車，其他只限防疫車隊方式，如果違反，搭乘大眾運輸，開罰10萬至100萬元罰額。

8.中央流行疫情指揮中心今(10)日表示，昨(9)日國內新增498例COVID-19(武漢肺炎)相關通報，截至目前累計14,635例(含14,149例排除)。

其中47例確診(今日新增案46、案47)，分別為26例本土病例及21例境外移入。確診個案中，1名死亡、17名解除隔離(新增案33、35)、其餘個案病況穩定，持續住院隔離中。

9.台南市政府為降低青年及弱勢族群的居住負擔，已選定台南市北區小東路與北門路交叉口的住七公有土地，將規畫興建只租不售的社會住宅。市府都發局指出，該基地西臨台南公園，東鄰成功大學及台南火車站，交通區位良好。

10.旭然 (4556) 目前訂單能見度達3個月，2月營收月增39.61%，年增14.18%，但受台股不振拖累，股價微跌壓在平盤下方整理。

旭然受惠亞洲、美洲等地區市場需求，台灣雲科一、二廠生產基地已達三班制，同時加快大陸昆山廠產能稼動率，旭然2月合併營收達新台幣3,543萬元，累計前2月合併營收新台幣6,081萬元，較去年同期減少12.89%。

11.大陸地區加速啟動5G基礎建設，大陸華為及中興通訊在供應商全面復工後積極拉貨，隨著訂單湧入及復工率提升，砷化鎵代工廠—宏捷科 (8086) 、銅箔基板廠—聯茂 (6213) 、騰輝-KY (6672) 及散熱廠—泰碩 (3338) 預估，第2季營運成長可期。

12.為配合高雄市轄內戶政事務所整併為鼓山、三民、鳳山等18個戶政事務所；基隆市轄內戶政事務所整併為中正、安樂、七堵等3個戶政事務所，並自今年3月23日生效，內政部及全國各戶、役政機關在3月20日18時至22日15時，將暫停各項戶役政服務，進行全國資料庫轉檔及版本更新。戶籍謄本網路申辦服務，則將延長暫停服務時間至22日24時。

13.受到新冠肺炎疫情延燒影響，國際半導體產業協會（SEMI）在最新報告中，下修今年全球晶圓廠設備支出預估，預期將年增約3%，呈現緩慢復甦態勢，預期下半年較為明朗。

在台積電 （2330） 與美光（Micron）投資推動下，SEMI預估，台灣今年設備支出將近140億美元，將居於全球之冠，估2021年設備支出可能下滑5%，並掉至全球第3位。

14.新冠肺炎擴散全球，內政部呼籲，今年清明節掃墓活動鼓勵民眾「分流掃墓」，由少數族人代表現場祭祀，或是網路直播方式參與，避免群聚感染風險，各地方政府也已有清明掃墓的因應措施，請民眾多加配合，共同為防疫努力。

15.美食-KY(2723)2月營收13.76億元、月減25.17%、年減22.04%，以功能性貨幣計算為人民幣3.2億元，較去年同期減少17%。美食-KY累計前2月營收32.15億1元，年減13.83%，以功能性貨幣計則少9%。

展望後市，隨著時序漸進春夏季節，美食-KY將持續觀察各個市場的恢復狀況，在消費者及員工的健康獲得保障的前提下，持續推升營運及生產。

美食-KY並預期，大陸餐飲行業受到的短期衝擊雖十分顯著，但也可望加速行業的汰弱留強。美食-KY並強調，目前公司帳上現金充足，資產負債表相對穩健，樂觀看待中長期的競爭環境，也有信心能持續推出新的產品及門市，搶攻市占率。

16.達麗（6177）受惠台北市、高雄市兩大都的房子都同步銷售貢獻，今（10）日最新出爐的營收顯示，今年累計1～2月營收突破3億大關、達達3億2,526萬元，和去年同期的6,316萬1000元相比，增加2億6,210萬7,000元，年增率達414.98％。

17.雲品國際（2748)年報出爐，因餐飲市場進入盤整階段，雲品館外餐飲中的頤品大飯店旗下新店北新館、桃園民生館宴會活動較去年同期減少，成長力道減弱。

加上認列發行公司債的利息與受IFRS 16租賃新制使得相關認列費用增加，雲品2019年全年合併營收23.81億元，稅後淨利1.84億元、稅後每股盈餘(EPS)2.8元，年減13%。

雲品董事會決議通過2019年擬配發每股1元現金股利與1.5元股票股利，股利配發率89%。

18.財政部關務署指出，自今年3月16日將開始試辦報關委任及實名認證制度，4月16日起正式實施。

換言之，自今年4月16日起，只要民眾沒有填寫報關委任文件或是利用「EZ WAY易利委」APP做實名認證、將無法收到海外包裹，對於海外網購族將是一大麻煩。

4月16日後，只要我國民眾在淘寶、天貓、樂天、Amazon等下單，從海外進口快遞包裹，將全部受到實名認證限制。

19.半導體封測大廠南茂2019年稅後淨利新台幣25.84億元，年增達134%，每股稅後純益3.55元，擬配發現金股利每股1.8元。

若以南茂今天收盤價32.5元計算，現金殖利率約5.53%，盈餘配發率約50.7%。