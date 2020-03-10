全球震盪 台股59檔現硬頸精神

台股今（10日）加權股價指數收盤報11003.54點，漲25.90點，漲幅0.24％，成交量為2050.73億。

據業內初步統計，上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅較大股票有28檔，前10名光罩 (2338)、金像電 (2368)、嘉晶 (3016)、廣豐 (1416)、銘鈺 (4545)、瑞祺電通 (6416)、世芯-KY (3661)、奇鋐 (3017)及泰碩 (3338)。

跌幅較明顯的僅37檔，股票跌幅前10名為神隆 (1789)跌停，毛寶 (1732)、中化生 (1762)、華上 (6289)、建碁 (3046)、凌通 (4952)、松翰 (5471)、東華 (1418)、美德醫療-DR (9103)及恆大 (1325)。

上市成交量前10名個股為群創 (3481)、金像電 (2368)、友達 (2409)、聯電 (2303)、中信金 (2891)、台積電 (2330)、元大高股息 (0056)、新光金 (2888)、旺宏 (2337)及臺企銀 (2834)。

上櫃有31檔股票有5％漲幅，其中前10名為全譜 (6228)、 公準 (3178)、台境 (8476)、系統電 (5309)、聯光通 (4903)、沛亨 (6291)、信驊 (5274)、合正 (5381)、進泰電子 (3465)及鈺創 (5351)。

上櫃跌幅較大的有41檔，前10名分別為合世 (1781)跌停，九齊 (6494)、易威 (1799)、熱映 (3373)、優盛 (4121)、巨虹 (8084)、京晨科 (6419)、新零售 (3085)、商之器 (8409)及凌泰 (6198)。

上櫃成交量前10名個股為漢磊 (3707)、精材 (3374)、品安 (8088)、中美晶 (5483)、原相 (3227)、永日 (4102)、威剛 (3260)、博智 (8155)、合晶 (6182)及磐亞 (4707)。

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