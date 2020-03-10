今日外資等三大法人 買賣超前10名

台股今（10日）加權股價指數收盤報11003.54點，漲25.90點，漲幅0.24％，成交量為2050.73億。

在外資等三大法人買賣超個股方面，據業內統計如下：

外資買賣超前10名：

1.買超：

正隆 (1904)、茂矽 (2342)、金像電 (2368)、奇力新 (2456)、神達 (3706)、華新科 (2492)、榮成 (1909)、世紀鋼 (9958)、旭富 (4119)及同欣電 (6271)。

2.賣超：

台積電 (2330)、中信金 (2891)、國泰金 (2882)、玉山金 (2884)、開發金 (2883)、富邦金 (2881)、中鋼 (2002)、新光金 (2888)、群創 (3481)及聯電 (2303)。

投信買賣超前10名：

1. 買超：

長榮 (2603)、金像電 (2368)、華通 (2313)、中信金 (2891)、旺宏 (2337)、南電 (8046)、開發金 (2883)、台耀 (4746)、奇鋐 (3017)及中鋼 (2002)。

2. 賣超：

友達 (2409)、群創 (3481)、同欣電 (6271)、中美晶 (5483)、正隆 (1904)、奇新 (2456)、和大 (1536)、華新科 (2492)、日月光投控 (3711)及國巨 (2327)。

自營商買賣超前10名：

1.買超：

華新 (1605)、仁寶 (2324)、大成鋼 (2027)、英業達 (2356)、兆豐金 (2886)、亞泥 (1102)、大聯大 (3702)、台泥 (1101)、聯強 (2347)及神基 (3005)。

2.賣超（未滿10名故取5名）：

群創 (3481)、台積電 (2330)、晶電 (2448)、友達 (2409)及宏達電 (2498)。

註：外資等三大法人買賣超股票的最後統計數據，仍以交易所公告為主。

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