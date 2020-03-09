聯電、世界二月營收 雙響炮

晶圓代工廠聯電（2303）及世界先進（5347）9日公告2月合併營收優於預期，未受到新冠肺炎疫情影響，其中，聯電2月營收136.06億元，世界先進2月營收25.92億元，表現較去年同期成長二至三成。法人亦看好龍頭大廠台積電（2330）預期今（10）日公告2月營收有機會較去年同期成長約四成幅度。

聯電公告2月合併營收月減3.4％達136.06億元，較去年同期大幅成長30.1％，累計前二個月合併營收達276.97億元，與去年同期相較成長24.4％。聯電對第一季營運展望樂觀，晶圓出貨量及晶圓平均美元價格都與去年第四季持平，法人預估第一季營收與上季相當，3月營收表現將回到1月水準。

聯電今年以來受惠於OLED面板驅動IC、CMOS影像感測器、微控制器（MCU）及電源管理IC等晶圓代工訂單續強，第一季表現淡季轉旺，來自於無線通訊和電腦周邊市場領域對晶片的需求穩定，整體業務前景維持穩健，8吋廠產能滿載，12吋廠利用率維持高檔。

世界先進公告2月合併營收月增9.1％達25.92億元，年增21.8％，前二個月合併營收達49.67億元，年增6.0％。第一季認列新併購的新加坡廠業績，雖進行產品組合調整，但因客戶對8吋晶圓代工需求強勁，法人看好世界先進第一季營收75～79億元目標將可順利達成，3月營收有機會創單月歷史新高。

今年以來8吋晶圓代工需求強勁，世界先進受惠於大尺寸面板驅動IC、電源管理IC及功率元件、CMOS影像感測器等訂單轉強，對今年營運抱持樂觀看法。而近來新冠肺炎疫情帶動額溫或耳溫等感測微控制器（MCU）急單大增，法人預期世界先進可望受惠，3月營收如期攀升，第二季營收表現將優於第一季。

世界先進認為5G及雲端運算等趨勢帶動下，電源管理IC及功率元件等將成為今年主要成長動能，至於大尺寸面板驅動IC受惠客戶庫存回補成長，穿戴裝置小尺寸面板驅動IC訂單回穩，新加坡廠加入營運後也帶來微機電（MEMS）代工訂單。