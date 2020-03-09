15檔外資逆敲 聚焦３大方向

外資今年來大賣台股2,820億元，觀察盤面上有包括正隆（1904）、茂矽（2342）等15檔卻獲外資力挺、逆勢買超887～4,571張不等，更不乏連買2日以上、累積892～35,298張，專家觀察，可歸納為主流型、產業趨勢型及高股息族群，成為外資近日著墨較深的三大方向。



外資9日買超前15名個股，包括正隆、茂矽、金像電、奇力新、神達、華新科、榮成、世紀鋼、旭富、同欣電、台虹、聯鈞、中化生、太極、聯茂等，雖股價仍多收黑，但外資青睞也為後市留下想像空間。



目前奇力新已決定配發3.5元現金股利，按9日收盤計105.5元計算，現金殖利率約3.32％；台虹股利祭出2.5元、神達2.2元（其中1.2元股票股利），現金殖利率分別為5.08％及3.06％擊敗美十年期公債殖利率水準。



日盛投顧總經理鍾國忠觀察，上述個股主要有三大類型，包括主流型、產業趨勢型及高股息型。預期在第一季結束前，與疫情相關的個股仍是大盤主流，但Beta偏高，股價走勢有隨營收公布起舞跡象，起落的波動可能較為劇烈；而產業趨勢型則是與AI、5G、物聯網等中長期產業趨勢相關者，近期股價可能受到壓抑，不過待疫情遠離、需求回溫，股價可望回到正常行情軌道。



至於高股息個股，則是因全球面臨降息壓力，高股息殖利率個股對買盤有誘因，當股價隨大盤回落之際，反而有好買點浮現，Beta也低。惟鍾國忠及群益投顧董事長蔡明彥都提醒，上述部分個股已有一波漲幅，因此，如欲介入除了切勿追高外，也要觀察個股在隔日是否有轉弱的跡象，如股價是否有失守起漲點等。



針對外資布局方向，蔡明彥認為，其關注個股在於獲利能力，並搭配題材面，大致可以歸類為原料藥、網購包材用紙、被動元件、車用IGBT或擁增資擴廠題材等；針對外資對部分個股連買，蔡明彥提醒，除了看好外，也要留意因外資已有較多部位，且股價漲多，可能須留意回檔風險。