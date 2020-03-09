油價閃崩亞股全軍覆沒 29檔抗震衝高

台股今（9日）加權股價指數收盤報10,977.64點，跌344.17點，跌幅3.03％，成交量為2,309.72億。

據業內初步統計，上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅較大股票有11檔，前10名有光隆精密-KY (4581)、凌 通 (4952)、永 光 (1711)、東 貝 (2499)、神 隆 (1789)、台 耀 (4746)、立萬利 (3054)、中化生 (1762)、銘 鈺 (4545)、官田鋼 (2017)

上櫃有18檔股票有5％漲幅，其中前10名為山 富 (2743)、九 暘 (8040)、易通展 (6241)、進 階 (3118)、台康生技 (6589)、逸 達 (6576)、九 齊 (6494)、元勝國際 (4419)、榮 群 (8034)、永 日 (4102)

上市有6檔跌停，股票跌幅前10名為世芯-KY (3661)、高 力 (8996)、華 上 (6289)、太 極 (4934)、東科-KY (5225)、圓 剛 (2417)、一 詮 (2486)、銘旺科 (2429)、氣 立 (4555)、同欣電 (6271)

上櫃跌幅較大的前10名分別為迅 德 (6292)、新鉅科 (3630)、商之器 (8409)、太 欣 (5302)、瑞 基 (4171)、燦星旅 (2719)、美琪瑪 (4721)、信 驊 (5274)、熱 映 (3373)、京晨科 (6419)

上市成交量前10名個股為群 創 (3481)、金像電 (2368)、台積電 (2330)、國光生 (4142)、中信金 (2891)、聯 電 (2303)、旺 宏 (2337)、新光金 (2888)、玉山金 (2884)、臺企銀 (2834)

上櫃成交量前10名個股為展 旺 (4167)、太景*-KY (4157)、中美晶 (5483)、精 材 (3374)、磐 亞 (4707)、盛 弘 (8403)、原 相 (3227)、威 剛 (3260)、合 晶 (6182)、宏捷科 (8086)

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