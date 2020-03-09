油價閃崩亞股全軍覆沒 29檔抗震衝高

圖／本報資料照片
圖／本報資料照片

台股今（9日）加權股價指數收盤報10,977.64點，跌344.17點，跌幅3.03％，成交量為2,309.72億。

據業內初步統計，上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅較大股票有11檔，前10名有光隆精密-KY (4581)、凌　通 (4952)、永　光 (1711)、東　貝 (2499)、神　隆 (1789)、台　耀 (4746)、立萬利 (3054)、中化生 (1762)、銘　鈺 (4545)、官田鋼 (2017)

上櫃有18檔股票有5％漲幅，其中前10名為山　富 (2743)、九　暘 (8040)、易通展 (6241)、進　階 (3118)、台康生技 (6589)、逸　達 (6576)、九　齊 (6494)、元勝國際 (4419)、榮　群 (8034)、永　日 (4102)

上市有6檔跌停，股票跌幅前10名為世芯-KY (3661)、高　力 (8996)、華　上 (6289)、太　極 (4934)、東科-KY (5225)、圓　剛 (2417)、一　詮 (2486)、銘旺科 (2429)、氣　立 (4555)、同欣電 (6271)

上櫃跌幅較大的前10名分別為迅　德 (6292)、新鉅科 (3630)、商之器 (8409)、太　欣 (5302)、瑞　基 (4171)、燦星旅 (2719)、美琪瑪 (4721)、信　驊 (5274)、熱　映 (3373)、京晨科 (6419)

上市成交量前10名個股為群　創 (3481)、金像電 (2368)、台積電 (2330)、國光生 (4142)、中信金 (2891)、聯　電 (2303)、旺　宏 (2337)、新光金 (2888)、玉山金 (2884)、臺企銀 (2834)

上櫃成交量前10名個股為展　旺 (4167)、太景*-KY (4157)、中美晶 (5483)、精　材 (3374)、磐　亞 (4707)、盛　弘 (8403)、原　相 (3227)、威　剛 (3260)、合　晶 (6182)、宏捷科 (8086)

延伸閱讀

今日外資等三大法人 買賣超前10名

熱錢大逃殺 全球陷股災厄運 台股破萬一

工商時報 數位編輯
你可能還喜歡

廖祥安│美國降息到底有沒有效？

熱錢大逃殺 全球陷股災厄運 台股破萬一

今日外資等三大法人 買賣超前10名

口罩實名制2.0可望拍板 網路預購、超商取貨