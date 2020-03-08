美股千點來回游走 散戶想賺錢跟著他

過去一個禮拜的美股可謂精采絕倫，每天都是千點來、千點去，我想若是心臟比較不好的投資人，恐怕都要爆血管了！台股投資人看到美股連日來的變化，相信也是戒慎恐懼，但這裡我要點出一個重點，如果你擔心美股下跌，遠在太平洋的那端，有個人比你更害怕，那個人，就是11月即將競選連任的美國總統川普。

總是將美股創歷史新高視為任內重大政績的川普，面對當前的美股危機，怎能不憂心。

同樣是擔憂美股，你對美股的擔憂，會造成你食慾不振、睡眠品質不佳與胃食道逆流，但川普對美股的擔憂，卻有能力做出非常多的實質作為。新冠病毒是不是人為的我倒不敢說，但股市這回事，可就百分之百是人為可以操縱的了！誰的錢多權勢大，就是誰說了算。川普可以信心喊話、可以對CDC（美國疾管局）震怒、可以迫使FED（聯準會）降息，甚至還有許許多多未使出的政治手段。

不說別的，上週二，FED主席鮑爾情義相挺，緊急降息2碼，確實出乎意料，引起全市場的騷動。而目前市場預估，在降息2碼過後，18號利率的決策會議最多僅會多降1碼，但如果到時鮑爾決定力挺川普到底，宣布降息2碼、甚至3碼，全市場不就又要為之瘋狂了嗎？屆時資金派對繼續開，歌照唱、舞照跳，美股遠離底部，挑戰新高。

或許，華爾街認為這個機會並不是太高，但劉德華說過：「非常時期，需要非常方法。」我只能說，這種可能性，千萬不能忽視。

全市場公認的股神，全球最有錢的投資家，同時也是危機入市的佼佼者─巴菲特，在2月下旬告訴你，盡管新冠肺炎的疫情蔓延全球，但股市，仍是遠優於債市的極佳選擇。3月上旬，巴菲特告訴你，他已經進場承接股票了！

大家都知道，在股票市場想要贏錢，就該與贏家站在同一邊，但就如同大家都明白，每天認真念書會考上好學校、少吃多運動可以保持好身材，是一樣的意思，人人都知道，卻是人人做不到。到頭來，考上台大的就是那少數人、擁有魔鬼身材的就是那少數人、能夠在市場上賺錢的，往往也就是那些少數人。

你可以選擇與散戶為伍，也可以選擇與股神同行，總之，巴菲特已經進場了！你呢？

（本文作者為中華財經台分析師林鈺凱）

（中時電子報 吳美觀）