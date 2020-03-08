記憶體股營運不俗 前景看旺

挾漲價題材優勢，記憶體族群前景正向！業界傳出，由於南韓疫情延燒不止，市場預期心理發酵，下游回補庫存轉趨積極，未來相關報價有望調升，記憶體家族南亞科（2408）、旺宏（2337）、華邦電（2344）、宇瞻（8271）及威剛（3260）2月營收率先繳出雙率雙增佳績，表現搶眼。

業界消息指出，因DRAM廠第一季出貨量不如預期，在供貨量偏低下，下游廠商出現預期心理，庫存回補訂單湧現，進而拉升3月DRAM現貨價，市場看好3月合約價有機會上漲2～5％，且漲勢將延續到第二季，台系記憶體廠及模組廠業績可望連帶進補。

指標股南亞科2月營收揭曉，上月營收為45.63億元，月增1.4％、年增34.4％，營收已連三個月攀高，顯見記憶體市場已見谷底回溫，且業績不受新冠肺炎疫情影響，加上報價喊漲聲浪再起，族群後市營運日益明朗化。

營建股迎大檔期 蓄勢待發

另外，旺宏及華邦電在記憶體價格回穩及市場需求升溫的挹注下，旺宏2月營收繳出27.77億元，不僅較前月成長0.8％，也較去年同期大增53.9％；華邦電單月營收亦達 37.26億元，月增1.2％、年增13.7％，營運淡季不淡。

第一金投顧董事長陳奕光表示，目前看來，記憶體需求端確實比供給端水位略高一些，而南韓是全球記憶體生產重鎮，隨著疫情持續延燒，南韓成為新淪陷區，在轉單效應及價格調漲下，相關台廠有機會受惠。漲價概念股中，依序看好被動元件、印刷電路板（PCB）、記憶體、面板。

日盛投顧總經理鍾國忠分析，記憶體市場類似原物料，易受景氣好壞而波動，當前疫情風波未平，供需面均受到影響，端看衝擊程度何者較大，進而牽動報價走勢。短線記憶體市場的確有供給需求，但考量第一季淡季終端需求有限，漲價延續力道有待進一步觀察。