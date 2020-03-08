運價翻漲 慧洋、裕民後市俏

散裝船運市場波羅的海乾貨船綜合指數（BDI）上周五（6日）仍在617點低檔，巴拿馬型船運費指數（BPI）因為南美穀物登場，指數從2月5日的520點漲到3月6日的1,068點，現貨市場平均日租從4,682美元漲到9,610美元，呈現倍數翻漲，慧洋-KY（2637）、裕民（2606）、台航（2617）與陽明（2609）旗下光明受惠最多。

業者分析，第一季原屬傳統淡季，但因今年1月開始實施限硫令，不少船隻進廠安裝脫硫器，業界本期待淡季不淡，未料遇到新冠肺炎疫情，大陸工廠復工延後，復工後又有缺工與內陸運輸問題，港口作業不順，鋼廠、汽車廠與建築業復工比例低，造成鐵礦砂、煤炭等需求大幅壓低，散裝船運市場運價大跌，海岬型船運費指數到上周五仍是負數，為-312點，現貨市場日租只有2,542美元，本月2日最低2,172美元，創2016年3月以來新低。

巴拿馬型船因為南美穀物登場，運價開始回升，近一個月漲了一倍，已接近成本價，本周就有機會達到成本價1萬到1.1萬美元，海岬型船估計要等新冠肺炎疫情獲得控制，運價才會明顯回升，一旦開始回升，因為趕工需求，運價有可能暴漲。另因大陸復工遲緩，今年估計有三成船隻會延後交船，有助改善供需。

由於今年前二個月運價嚴重偏低，已經公佈自結獲利的慧洋出現負數，前2月稅前虧損0.3億元，自結每股稅前虧損0.04元，第一季不易享有獲利，但後市看好。



裕民16艘海岬型船中有2艘為合資船，另擁有11艘巴拿馬型船與六艘輕便型船，由於公司長約船舶僅約三成，估計今年首季也會出現虧損，但因大陸承諾今年增加對美採購穀物，加上大陸後續趕工需求，估計全年也是可以反敗為勝。

台航因為有半數以上船舶簽有長約，去年11、12月換約船隻簽到好價格，今年第一季獲利無虞，估計5、6月另外二艘換約時，市場運價已經回升到獲利水平之上，全年可享有好獲利，明年6月起公司六艘新船陸續交船，可以有更好表現。

光明去年有一艘高價長租船合約到期還船，今年會還三艘，明年再還一艘，公司體質明顯改善，今年應可進入正向，轉虧為盈。