17檔雙優 伺機獲利迫降

國光生、敦泰等技術線型佳、籌碼面安定，獲外資逆勢超前部署

由於全球肺炎疫情升溫，國際股市表現疲弱，外資6日在台股大提款逾288億，大盤重挫193點，失守半年線。不過，仍有不少個股活蹦亂跳，包括國光生、敦泰等17檔，技術線型佳、擁籌碼面優勢，外資逆勢超前部署，分別買超131～2,291張不等，靜待行情反彈時「獲利迫降」。

富邦證券投顧董事長蕭乾祥表示，個股線型呈多頭排列，若籌碼面也安定，屬於強勢股，在短期上有優勢，可趁回跌整理時伺機承接，惟後續走勢判定，需進一步搭配過去的股價來看，會依股性活潑程度而有不同發展，同時也建議可以回頭觀察公司業績表現，作為選股參考。

若以技術面多頭排列，搭配外資6日買超篩選，盤面上有包括國光生、敦泰、神隆、聯陽、聯鈞、展旺、松翰、中化、中化生、紘康、美吾華、優群、原相、晶相光、熱映、圓展、訊連等17檔出列。

其中，防疫概念股過半，包括額溫槍相關的熱映、松翰，疫苗研製的國光生，抗生素原料藥大廠展旺等，股價表現亮眼；此外，依公司發布股利計算，聯陽與美吾華目前殖利率分別為6.5％、4％，而如優群、松翰及中化等，殖利率估值則在3％以上，在疫情蔓延、大盤驚魂未定之際，具有長線保值效果。

近日不少強勢股挾防疫題材、股價狂飆，是否仍可介入？蕭乾祥提醒，投資人需考慮介入風險，如果以技術面切入，在盤中拉回時進場，倘若跌破5日線、技術線型轉弱，必須斷然出場，「那時的下跌不是反映基本面，投資人在操作上不能以技術面切入、卻在回跌時以基本面去說服自己繼續持有」。

群益馬拉松基金經理人沈萬鈞表示，肺炎疫情干擾，暫緩新興市場復甦時間，但反而可望在未來給予其更強勁回溫的可能性，惟短期在疫情不確定性下，盤勢區間波動可能性偏高；整體來看，台股基本面仍未轉差，也具有高殖利率優勢，加上市場資金充沛，台灣科技產業更在全球科技創新趨勢中扮演重要角色，成長性仍不可小覷，因此，待疫情告一段落後，中長期表現仍不看淡。