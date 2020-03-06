營運正常 定穎股價強彈

PCB廠定穎（6251）因產能位在昆山及黃石，受到新冠肺炎疫情衝擊，股價幾度走跌，即使公司出面澄清營運不會受到影響，但仍止不住跌勢。隨著二月營收出爐，證明營運不受影響，6日定穎盤中一度大漲逾8％，尾盤漲勢收斂後以16.8元作收。



定穎二月營收9.41億元，月減11.49％、年增11.61％，公司表示，兩廠自過年期間都維持70％稼動率持續運轉，且在交通管制前就已經把成品拉去昆山廠，運作上皆維持正常生產，供應鏈及出貨也沒有出現問題，因此疫情對營運無重大影響。



另外定穎也分析大陸政府對於停工、復工、物流的明確定義，「停工」是指在宣布停工之前已經在廠房內工作的員工，可以繼續工作，但不能再招募新員工。「復工」則是指可以重新招募新員工。



「物流」是指部份城市全面關閉對外的大眾交通和禁止私人車輛進出，但未禁止境內的運輸，部份城市僅關閉對外的大眾交通，並未禁止私人車輛進出，也未禁止境內的運輸。廠商可依照各城市的限制和自己需求，在境內運輸或跨境運輸。



目前定穎昆山廠已取得復工許可，產出由原本的7成逐步往上提升，黃石廠則因應政府延後至3月11日才能復工，將以現有的7成產出持續營運，直到當地政府通知復工後，再從現有的7成產出往上增加。公司也強調，兩廠供應鏈供貨無虞，出貨也正常，將以最嚴謹的防疫措施來確保員工的健康與安全。



定穎2019年受惠光電板、汽車板、資料中心SSD高階HDI板等產品挹注，前三季營運逐季走揚。法人預估，定穎歷經內部調整及產線整併後，虧損包袱已經排除，不僅第四季有望獲利表現再提升，往後營運也將重返獲利正軌、獲利無虞。



據了解，定穎黃石廠是以智慧工廠為目標所打造，結合設備自動化及資訊智能化，讓人、機、料、法都在資料自動化的範圍，不論是生產效率或品質都較其他廠高。此外黃石廠最早購地就已規劃將有四廠各四期，每期可開出40萬呎產能，目前僅開到一廠二期，後續還有相當大的擴充空間。