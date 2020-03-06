3月6日一分鐘強弱勢股

3月6日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

神隆

(1789)

10.00

疫情風暴擴散到原料藥廠，轉單可期，股價6日放量飆漲

松翰

(5471)

10.00

耳溫及額溫槍供不應求，同步帶動MCU廠訂單大爆發

熱映

(3373)

9.97

體溫量測需求強滾滾，2月營收創歷年單月新高，短線飆漲

雃博

(4106)

9.96

生技股成資金避風港，獲買盤湧入，終場帶量攻至漲停板

偉詮電

(2436)

9.96

受惠主力產品USB PD銷售暢旺，2月營收呈現年月雙率雙增

生泰

(1777)

9.96

出貨量穩健成長，加上庫存足夠，短期生產無虞，業績看俏

氣立

(4555)

9.94

防護醫及口罩生產設備訂單飛速成長，營運可望谷底翻身

中化生

(1762)

9.91

擁大陸藥廠的轉單題材，盤中獲資金湧入拉抬，創波段新高

台康生技

(6589)

9.88

新冠肺炎篩紙最快半年內可望完成，股價成功收復年線

瑞祺電通

(6416)

9.75

外傳客戶對SD-WAN設備積極追單，上半年營收可望年增三成以上

製表：柯宗沅

3月6日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

東科-KY

(5225)

9.90

自結元月每股虧損1.44元，股價6日遭賣壓摜至跌停

聯亞

(3081)

7.01

儘管2月營收逆勢成長，但部分法人調降其目標價及評等

台南

(1473)

6.98

創33.15元新高後獲利了結賣壓出籠，連兩日拉回整理

達爾膚

(6523)

5.93

以資本公積配發10元現金股利，5日除息後卻陷入貼息窘境

信音

(6126)

5.11

2月營收年增月增呈現雙率雙退，導致季線再次失守

弘塑

(3131)

5.08

半導體設備市場遭遇新冠肺炎襲擊，回測半年線支撐

成霖

(9934)

4.85

去年第四季每股虧損0.34元，賣壓湧現，股價向下跳水

博智

(8155)

4.76

伺服器訂單強勁，惟股價短線飆漲，近期於高檔震檔整理

和泰車

(2207)

4.73

多空紛紜，儘管外資6日賣超334張，終場仍力守600元大關

力致

(3483)

4.55

新冠肺炎疫情衝擊，淡季恐將更淡，股價失守年線支撐

製表：柯宗沅

延伸閱讀

從小弟變總裁！73歲飯店教父寫下亞都傳奇

外資變臉賣超288億 台股守11,300周線小漲

台塑四寶2月營收跌破1000億 近4年新低

工商時報 柯宗沅

證券組

你可能還喜歡

外資變臉賣超288億 台股守11,300周線小漲

上市、櫃企業營運快報

美股跳水法人大逃殺 台股大跌193點收11,321

全球股市洗三溫暖 66檔抗震突破重圍