3月6日一分鐘強弱勢股
3月6日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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神隆
(1789)
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10.00
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疫情風暴擴散到原料藥廠，轉單可期，股價6日放量飆漲
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松翰
(5471)
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10.00
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耳溫及額溫槍供不應求，同步帶動MCU廠訂單大爆發
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熱映
(3373)
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9.97
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體溫量測需求強滾滾，2月營收創歷年單月新高，短線飆漲
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雃博
(4106)
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9.96
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生技股成資金避風港，獲買盤湧入，終場帶量攻至漲停板
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偉詮電
(2436)
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9.96
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受惠主力產品USB PD銷售暢旺，2月營收呈現年月雙率雙增
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生泰
(1777)
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9.96
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出貨量穩健成長，加上庫存足夠，短期生產無虞，業績看俏
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氣立
(4555)
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9.94
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防護醫及口罩生產設備訂單飛速成長，營運可望谷底翻身
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中化生
(1762)
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9.91
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擁大陸藥廠的轉單題材，盤中獲資金湧入拉抬，創波段新高
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台康生技
(6589)
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9.88
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新冠肺炎篩紙最快半年內可望完成，股價成功收復年線
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瑞祺電通
(6416)
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9.75
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外傳客戶對SD-WAN設備積極追單，上半年營收可望年增三成以上
製表：柯宗沅
3月6日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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東科-KY
(5225)
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9.90
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自結元月每股虧損1.44元，股價6日遭賣壓摜至跌停
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聯亞
(3081)
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7.01
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儘管2月營收逆勢成長，但部分法人調降其目標價及評等
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台南
(1473)
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6.98
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創33.15元新高後獲利了結賣壓出籠，連兩日拉回整理
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達爾膚
(6523)
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5.93
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以資本公積配發10元現金股利，5日除息後卻陷入貼息窘境
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信音
(6126)
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5.11
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2月營收年增月增呈現雙率雙退，導致季線再次失守
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弘塑
(3131)
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5.08
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半導體設備市場遭遇新冠肺炎襲擊，回測半年線支撐
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成霖
(9934)
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4.85
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去年第四季每股虧損0.34元，賣壓湧現，股價向下跳水
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博智
(8155)
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4.76
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伺服器訂單強勁，惟股價短線飆漲，近期於高檔震檔整理
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和泰車
(2207)
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4.73
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多空紛紜，儘管外資6日賣超334張，終場仍力守600元大關
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力致
(3483)
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4.55
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新冠肺炎疫情衝擊，淡季恐將更淡，股價失守年線支撐
製表：柯宗沅