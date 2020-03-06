美股焦點新聞 重點摘要

美股周四相關焦點新聞的核心掃瞄如下：

1.貴金期貨- 空頭回補，激勵周四紐約期金漲1.5％

空頭回補，激勵周四紐約期金漲1.5%；因冠狀病毒疫情蔓延全球，提振黃金避險需求增加，以及主要央行可能進一步採取放寬貨幣政策，將提振市場對無息黃金的投資意願，樂觀投資氛圍，吸引投資人空頭回補，激勵期金漲1.5%。

終場4月黃金漲25美元，報每盎司1668美元，5月白銀漲0.14美元，報每盎司17.39美元，4月白金跌9.5美元，報每盎司865.7美元，6月鈀金漲84.4美元，報每盎司2469.4美元。

（商品行情網 羅宇揚）

2.LME基本金屬- 買盤進場，支撐周四LME期鎳漲逾1.6％

買盤進場，支撐周四LME期鎳漲逾1.6%；因市場預料各國央行及政府採取更多刺激經濟措施，希望藉此提振因冠狀病毒疫情而削減的需求，進一步吸引投資人買盤進場，激勵基本金屬市場多數走升，其中期鎳漲逾1.6%，為表現最佳之金屬。

終場期鎳上漲210美元，報每公噸12890美元；期錫上漲100美元，報每公噸17025美元；期鋅上漲29美元，報每公噸2011美元；期鋁下跌6美元，報每公噸1720美元；期銅下跌10美元，報每公噸5674美元；期鉛上漲15美元，報每公噸1835美元。

（商品行情網 羅宇揚）

3.原油期貨- 賣盤打壓，周四國際原油期貨跌2％

賣盤打壓，周四國際原油期貨跌2%；由於中國境外的國家疫情繼續擴散，且俄羅斯尚未表態支持石油輸出國組織(OPEC)進一步減產，打擊原油多頭信心，致，油價持續承壓，其中美國原油跌1.9%，倫敦原油跌2.2%。

OPEC成員國同意將日產量削減150萬桶，且配額分配方面，據悉OPEC成員國將減產每日100萬桶，而以俄羅斯為首的非OPEC盟國將減產50萬桶；不過目前俄羅斯依然未同意配合減產，令該減產協議可能在實施上存在不確定因素。

美國NYMEX-4月原油期貨收跌0.88美元，報每桶45.90美元，4月熱燃油跌0.04美元，報每加侖1.49美元，4月RBOB汽油跌0.04美元，報每加侖1.52美元。

倫敦ICE-5月布倫特原油期貨收跌1.14美元，報每桶49.99美元。

（商品行情網 鄧凱綺 ）

4.棉花期貨- 種植面積下降，周四紐約期棉漲近1％

種植面積下降，周四紐約期棉漲近1%；根據美國農業部(USDA)公布種植面積報告顯示， 2020年度棉花種植面積預估為1250萬英畝，低於2019年度的1374萬英畝，令市場擔憂供給下滑，進一步吸引投資人買盤進場，激勵期棉漲近1%；美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE) 3月棉花期貨上漲0.57美分，漲幅0.91%，收盤每磅63.53美分；而5月棉花期貨上漲0.37美分，漲幅0.59%，報每磅63.35美分。

中國鄭州商品期貨3月期棉結算價收報每公噸12455元人民幣，較前一日上漲160元人民幣；庫存方面，截至3月4日，ICE登記庫存39,436包，較前一日增加1,914包。

（商品行情網 羅宇揚）

5.航運指數- 周四波羅的海BDI日漲近7％，直逼六百點關卡

周四波羅的海BDI日漲近7%，直逼六百點關卡；受惠各個船段的運價走強，因市場買氣改善，中國和南美地區需求回溫，推升巴拿馬型船和超大型船運價走高，同步帶動海岬型船價自歷史低價反彈上漲；最新報價波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)漲37點，收599點，漲幅6.6%，創逾半年來單日最大漲幅；海岬型運費指數(BCI)漲46點，收盤為負307點，自歷史低點反彈勁漲，其平均日租金上漲285元，至每艘2515美元。

巴拿馬極限型運費指數(BPI)漲65點，收作1026點，漲6.8%，為12月24日以來新高，其平均日租金為每艘9231美元，上漲580美元；超輕便極限型運費指數(BSI)漲25點，收作671點。

（商品行情網 鄧凱綺 ）

6. 憂疫情延燒，美股三大指數重挫逾3％

美國前總統拜登在民主黨「超級星期二」總統提名人初選大勝勁敵桑德斯的結果，為美股帶來短暫提振，然而新冠狀病毒疫情迅速擴散及其可能造成的經濟衝擊仍令投資人擔憂，周四美股再度重挫，三大指數均跌逾3%，銀行、觀光股尤受重創。

新冠狀病毒疫情已經在全球造成逾3,300人死亡，在美國的擴散範圍也越來越廣、確診病例越來越多。Alphabet旗下谷歌也跟進其他大型科技公司，建議西雅圖地區的員工在家上班。

周四收盤，道瓊工業指數跌969.58點或3.58%，為26,121.28點。標普500指數跌106.18點3.39%，為3,023.94點，較2月19日創下的收盤高點下跌逾10%。那斯達克指數收跌279.49點或3.1%，為8,738.60點。

CBOE波動率指數上升7.62點，報39.61點。

標普11大類股全面收黑，但公用事業股與消費必需品類股等防禦型股票相對抗跌。

美國公債殖利率持續走跌，10年期美債殖利率跌至0.91%，對利率走勢敏感的銀行股首當其衝，金融股重挫4.9%。摩根大通跌4.9%，美國銀行跌5.1%。

觀光休閒類股成為重災區。標普500航空股指數暴跌8.2%，美國航空集團（American Airlines Group）大跌13.4%。國際航空運輸協會（IATA）警告，新冠肺炎疫情恐將導致航空業今年營收損失高達1,130億美元。

繼一名新冠肺炎確診患者死亡後，至尊公主號郵輪上另有21人出現症狀，並遭到加州拒絕在舊金山靠港，其母公司嘉年華郵輪（Carnival Corp）暴跌14.1%，皇家加勒比郵輪公司重挫16.3%。

（時報資訊 柯婉琇）

7. 美股消息面：疫情快速擴散，美10年期債息再創新低

(1)美國疫情持續升高，投資人預期聯準會可能進一步降息，周四ICE美元指數尾盤跌0.8%，報96.639，盤中最低跌至96.608，創1月6日來新低。交易商表示，美元的表現顯示貨幣市場已將聯準會在3月會議再度降息1碼的可能性納入考量。

(2)石油輸出國組織（OPEC）提議額外減產，但俄羅斯未表態支持，引發減產聯盟恐將瓦解的擔憂，周四紐約4月期油收跌88美分或1.9%，為每桶45.90美元，創今年來新低。倫敦布蘭特5月期油收跌1.14美元或2.2%，為每桶49.99美元，為2017年7月24日以來首度跌破50美元大關。

(3)新冠肺炎疫情持續惡化，對經濟造成的衝擊恐將擴大，周四美股再度重挫，加上美元匯率走軟、美國10年期債息再創新低，都為國際金價帶來提振，周四紐約4月期金收漲25美元或1.5%，為每盎斯1668美元，創2月24日來新高。5月期銀收漲14.7美分或0.9%，為每盎斯17.393美元。

(4)市場對新冠狀肺炎疫情快速擴散的擔憂持續升高，資金湧進避險資產，周四美國公債價格大漲，10年期美債殖利率再創歷史新低。美國10年期指標公債殖利率在過去11個交易日中有10日下跌，周四盤中最低跌至0.899%，再創歷史新低，尾盤報0.921%。美國聯準會周二緊急降息50個基點後，該指標債息當日首度跌破1%大關。兩年期美債殖利率周四尾盤報0.587%，盤中跌至0.554%，創下近4年新低。30年期美債殖利率尾盤跌至1.562%，

(5)美國商務部公布，美國1月工廠訂單月減0.5%，較市場預期的月減0.1%惡化。去年12月工廠訂單由月增1.8%上修為月增1.9%。1月耐久財訂單月減0.2%。

(6)美國勞工部公布，上周（截至2月29日）初次請領失業救濟金人數較前一周減少3000人，為21.6萬人，略高於市場預期的21.5萬人。上周初次請領失業救濟金人數4周均值為21.3萬人，較前一周增加3250人。截至2月22日當周，美國續領失業救濟金人數較前一周增加7000人，為172.9萬人，少於市場預估的173.3萬人。

（時報資訊 柯婉琇）