Fed無預警降息！台股44檔紅通通

受到四大利多匯集，9日台股隨著台積電盤中創下316.5元歷史新高帶動，指數順利越過前高11,668點，盤中最高價及收盤價均創下29年半新高。圖／本報資料照片
圖／本報資料照片

台股今（4日）加權股價指數收盤報11,392.35點，漲64.63點，漲幅0.57％，成交量為1,374.95億。

據業內初步統計，上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今有9檔漲停，漲幅前10名計有銘旺科 (2429)、松翰 (5471)、台南-KY (5906)、亞諾法 (4133)、圓　展 (3669)、柏承 (6141)、圓剛 (2417) 、龍邦 (2514)、佳和 (1449) 、盛群 (6202)

上櫃有27檔股票有5％漲幅，其中前10名為巨虹 (8084)、益得 (6461)、凌網 (5212)、優盛 (4121)、紘康 (6457)、元勝國際 (4419)、弘煜科 (6482)、京晨科 (6419)、迅德 (6292)、能率網通 (8071)

上市有2檔跌停，股票跌幅前10名為東科-KY (5225)、毛寶 (1732)、本盟 (1475)、天瀚 (6225)、華廣 (4737)、鈺齊-KY (9802)、愛普 (6531)、寶隆 (1906)、今皓 (3011)翔耀 (2438)

上櫃有3檔跌停，跌幅前10名分別為燦星旅 (2719)、合邦 (6103)、康呈 (6236)、英格爾 (8287)、合世 (1781)、和　進 (3191)、亞獅康-KY (6497)、昱泉 (6169)、百徽 (6259)、天揚 (5345)

上市成交量前10名個股為群創 (3481)、聯電 (2303)、金像電 (2368)、友達 (2409)、旺宏 (2337)、晶電 (2448)、台積電 (2330)、國光生 (4142)、中信金 (2891)、新光金 (2888)

上櫃成交量前10名個股為宏捷科 (8086)、磐亞 (4707)、精材 (3374)、優盛 (4121)、博智 (8155)、原相 (3227)、豪展 (4735)、中美晶 (5483)、廣運 (6125)、優群 (3217)

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