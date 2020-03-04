逾百家現金殖利率超過3% 台股長線最美風景

上市櫃公司今年配發現金股利上看1.3～1.4兆元，儘管台股受新冠肺炎干擾指數回測至年線11,062點附近，但高現金殖利率題材發燙。根據統計，目前已有177家公司公布股利水準，超過六成現金殖利率逾3％，成為年線有撐的利多因子。

台股上市櫃公司2019年財報即將在3月底前公布，目前進入財報密集發布高峰期，上市櫃公司董事會也陸續公布最新股利政策，預計今年台股將發出1.3～1.4兆元的現金股息。

高現金殖利率題材一向是台股的優勢。根據統計，截至3日為止已有177家公司發布股利數字，合計股東現金紅利高達3,887億元，其中每股配發超過10元以上現金股利有旭隼每股配發23.2元，信驊為22元、寶雅17.1元、聖暉15元、國巨15元、祥碩12元、朋億10元、精測10元等。

在177檔已發布股利政策公司中，以3日股價收盤價計算，現金殖利率超過3％比例超過六成，占比相當高。

半導體等製程設備廠商志聖每股將配發2.5元，現金殖利率以9.68％暫時居冠，無塵室機電大廠聖暉每股將配發15元，現金殖利率達8.06％居次，聖暉同時兼具高配息及高現金殖利率的雙題材。台股護國神山的台積電逐季配息合計9.5元，因3日股價大漲6.5元，現金殖利率降至2.99％。

此外，公司法修訂後，改變了台股的除權息的周期規律性，只要上市櫃公司修訂公司章程後，無須經股東會決議同意即可提前發放股息。

今年3月底前共計有台積電、日揚、南港、百容、豆府、東科-KY、泰金寶-DR、豐達科、寶雅等將除息，投資人可留意；其中設備廠日揚每股將發放1.7元，現金殖利率達6.18％，即將在3月12日除息，股東將可在4月7日即可領到現金股息。

美妝零售通路大廠寶雅每股將發放17.1元，預計3月31日除息，現金殖利率為3.57％，領息日為6月12日。

第一金投顧董事長陳奕光認為，台股具有高現金殖利率題材，尤其現階段美國10年期公債殖利率創低的提前下，只要全球股市止穩走揚，躲去債市的資金將會再度流入具有投資價值的高現金殖利率個股布局，尤其是外資偏愛的大型股及國內壽險集中投資的金融、零售等個股，此是台股年線有撐的最大推力。