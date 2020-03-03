電子領漲 台股午盤大漲逾200點登高11380

受惠於美股強勢反彈近1300點，台股今天呈現報復性反彈，開高後大漲逾180點，遇5日均線11355點反壓呈現高檔震盪。法人認為，目前市場期待寬鬆貨幣政策加持，短期內將支撐台股表現。

台股在美股強彈激勵下開高走高，早盤最高來到11363點一度突破5日均線，隨即震盪整理，盤中亞股同步走揚，帶動台股早盤維持高檔震盪格局，集中市場8大類股全數翻揚，機電類漲幅一度逾2%，反彈力道最強勁。

截至上午11：51時，加權指數為11380點，大漲209點，漲幅1.88%，成交值為新台幣1118億元。

蘋果公司股價漲幅高達9%，帶動蘋概股的台積電開盤勁揚7.5元，盤中最高漲幅約2.57%；大立光盤中漲幅逾5%，股價達4620元；玉晶光同樣受到激勵，早盤漲幅逾3%，重回500元關卡。

下午將舉行法人說明會的鴻海早盤開漲，漲幅逾2%，股價突破81元；將對外募資達11.3億美元的被動元件龍頭國巨早盤漲幅逾2%，中場漲勢收斂。

日盛投顧總經理鐘國忠分析，目前市場預期寬鬆貨幣政策有望加持股市維持紅盤，刺激台股勁揚。觀察台股近期成交量維持在1500億元至2000億元間，成交量是買賣方交易完成的數據，顯示出買方願意接手，市場信心足夠，等待正面消息強心針；不過緊接著2月營收即將公布，台股可能回歸個股基本面表現。