台股重返年線 守住萬一

美10年期公債殖利率逼近1％，Fed調降利率在即，2日亞股普遍反彈，台股受到連假後補跌效應的拖累，加權指數一度失守年線11,057點，所幸官股連七買護盤，終場僅下跌121.71點，以11,170.46點作收，同時守住萬一及年線關卡。

法人指出，官股連七買對抗外資連七賣，資金寬鬆對抗疫情蔓延，萬一點成多空對峙。

股匯脫鉤，新台幣連四升，2日強升2.06角收30.124元，但股市相對憔悴，外資連七賣逾1,258億元，累計今年來賣超高達1,923.69億元，即將突破2,000億元大關。

台股融資券則有同步增溫的現象，融資餘額小幅增加1.18億元至1,355億元，融券張數增加1,632張至84.65萬張，創今年次高紀錄。高券資比個股包括毛寶、文曄、康那香及熱映等都逆勢走揚。

大展投顧總經理賴建承指出，台股2日盤中一度跌破前低11,138點、年線11,057點，所幸官股券商連七日買超逾216億元，加上低接買盤進場，終場收在11,170點，不但年線失而復得，也守住去年9,319點及11,180點兩低檔連結上升趨勢線，單日成交值更再度達到2千億元以上。

賴建承表示，由於疫情持續影響全球經濟活動，除中國2月製造業採購經理指數（PMI）創低外，歐美等國陸續公布PMI數值也都不佳，加上即將公布的2月營收預期偏弱，受整體氛圍影響，研判盤勢將在年線上下反覆震盪築底，2月27日爆出2,000億大量時的指數低點11,274點，已轉為短線壓力。

日盛投顧總經理鍾國忠認為，過去中小型股並不會得到市場重視，主要就是因為市場信心不足及資金不夠，然現階段不但信心具備，各國釋出救市政策、新台幣匯率強升、成交量放大等跡象，也顯見市場資金充沛，因此中小型股可望成為近期盤面主角。

兆豐投顧董事長李秀利表示，台股雖因上周228休市關係，2日呈現開低補跌，但尾盤跌幅收窄，沒有進一步殺低，顯見在短中長期資金均在調節的過程中，市場仍對護盤與FED動作有信心，加上法說與營收接續而至，有望為大盤帶來支撐效果。