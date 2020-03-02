3月2日一分鐘強弱勢股
3月2日一分鐘強勢股
|
公司
|漲幅(%)
|強勢原因
|和益
(1709)
|
10.00
|新冠肺炎疫情擴散，清潔用品原料需求大增，股價漲停
|
茂矽
(2342)
|
10.00
|搶攻車用、工業與高端MOSFET應用市場，成效逐步浮現
|
瑞基
(4171)
|
10.00
|成功開發出適用於實驗室使用qPCR試劑，增添營運動能
|
雃博
(4106)
|
9.98
|今年上半年將完成德國轉投資收購及新產品推出，獲買盤青睞
|
熱映
(3373)
|
9.96
|2月營收將公布，因額溫槍供不應求，市場高度看好業績
|
國光生
(4142)
|
9.94
|與國衛院訂合作意向書，加速新冠病毒疫苗研製，
|
智晶
(5245)
|
9.93
|推出OLED面板整合觸控解決方案，為利基市場應用布局
|
嘉晶
(3016)
|9.93
|
8吋矽晶圓回溫、中小尺寸報價走揚及氮化鎵題材發酵
|
倉和
(6538)
|
9.93
|受惠F9900系列太陽能網版產品效益發酵，市占率提升
|
博智
(8155)
|
9.71
|英特爾平台訂單大批湧入，訂單滿載階段，全年獲利可期
製表：王淑以
3月2日一分鐘弱勢股
|
公司
|跌幅(%)
|弱勢因素
|東科-KY
(5225)
|
9.97
|公布股利政策，每股將配發現金0.51元，低於前一年度
|
立凱-KY
(5227)
|
9.88
|高端磷酸系鋰電材料，將辦理減資11.15億，減資46%
|
美德醫療-DR
(9103)
|
9.70
|新冠肺炎疫情推升下股價大漲一段，獲利下車的賣壓出籠
|
昱泉
(6169)
|
9.3
|漲幅過大，實施預收款券、5分撮合，自結12月轉虧為盈
|
聯上
(4113)
|
6.71
|16.25億元得標台南精忠二村地蓋百億千戶宅，利多出盡
|
華廣
(4737)
|
6.49
|1月營收低於1億，年減25.45%，月減65.98%
|
力致
(8934)
|
5.92
|新冠肺炎疫情延燒，外界擔心中國 5G 布建速度恐怕會趨緩
|
商之器
(8409)
|
5.91
|強化行動醫療推廣，Q1拚轉盈，全年營運看增，利多不漲
|
網龍
(3083)
|
5.79
|1月營收0.48億元，年減18.93%，月增19%
|
晟田
(4541)
|
5.40
|為航太零件廠，1月營收驟，年減26%，月減26%
製表：王淑以