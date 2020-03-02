3月2日一分鐘強弱勢股

工商時報 王淑以

3月2日一分鐘強勢股

公司

 漲幅(%) 強勢原因
和益

(1709)

10.00

 新冠肺炎疫情擴散，清潔用品原料需求大增，股價漲停

茂矽

(2342)

10.00

 搶攻車用、工業與高端MOSFET應用市場，成效逐步浮現

瑞基

(4171)

10.00

 成功開發出適用於實驗室使用qPCR試劑，增添營運動能

雃博

(4106)

9.98

 今年上半年將完成德國轉投資收購及新產品推出，獲買盤青睞

熱映

(3373)

9.96

 2月營收將公布，因額溫槍供不應求，市場高度看好業績

國光生

(4142)

9.94

 與國衛院訂合作意向書，加速新冠病毒疫苗研製，

智晶

(5245)

9.93

 推出OLED面板整合觸控解決方案，為利基市場應用布局

嘉晶

(3016)

 9.93

8吋矽晶圓回溫、中小尺寸報價走揚及氮化鎵題材發酵

倉和

(6538)

9.93

 受惠F9900系列太陽能網版產品效益發酵，市占率提升

博智

(8155)

9.71

 英特爾平台訂單大批湧入，訂單滿載階段，全年獲利可期

製表：王淑以

3月2日一分鐘弱勢股

公司

 跌幅(%) 弱勢因素
東科-KY

(5225)

9.97

 公布股利政策，每股將配發現金0.51元，低於前一年度

立凱-KY

(5227)

9.88

 高端磷酸系鋰電材料，將辦理減資11.15億，減資46%

美德醫療-DR

(9103)

9.70

 新冠肺炎疫情推升下股價大漲一段，獲利下車的賣壓出籠

昱泉

(6169)

9.3

 漲幅過大，實施預收款券、5分撮合，自結12月轉虧為盈

聯上

(4113)

6.71

 16.25億元得標台南精忠二村地蓋百億千戶宅，利多出盡

華廣

(4737)

6.49

 1月營收低於1億，年減25.45%，月減65.98%

力致

(8934)

5.92

 新冠肺炎疫情延燒，外界擔心中國 5G 布建速度恐怕會趨緩

商之器

(8409)

5.91

 強化行動醫療推廣，Q1拚轉盈，全年營運看增，利多不漲

網龍

(3083)

5.79

 1月營收0.48億元，年減18.93%，月增19%

晟田

(4541)

5.40

 為航太零件廠，1月營收驟，年減26%，月減26%

製表：王淑以

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工商時報 王淑以

證券產業新聞中心-證券組

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