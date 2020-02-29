15檔現金大方配 保平安

新冠肺炎疫情擴散、市場避險情緒高漲，導致美國10年期債券殖利率跌至史上新低點，與股利利差擴大。法人認為，待疫情高峰期過後，資金有機會由債市轉向股市，包括京城銀、宜鼎等15檔高殖利率股，法人2月以來加碼，可望抗股海震盪、保平安。

上市櫃公司近期陸續召開董事會，決定股東會日期及股利分配，據統計，已有134家上市櫃公司宣布股利政策，值此疫情高峰，全球股市先後崩跌情境下，高股息股具股利支撐，成為市場關切的焦點。

台新投顧副總經理黃文清分析，2019年上市櫃公司營收34.05兆元，與2018年相較約略持平，2019年前三季稅後盈餘（含金控自結第三季獲利）為1兆5,426億餘元，較上年同期獲利1兆8,086億餘元，年減14.7％，但全年獲利應仍屬近十年的高水準，估算今年有超過1.2兆元現金股息可以期待。

篩選公司已公告股利政策，現金殖利率逾3％，且法人2月加碼的15檔個股，包括京城銀、宜鼎、文曄、宇瞻、奇力新、福懋科、國巨、鈞寶、寶雅、敦陽科、是方、森鉅、旭隼、岱稜、杰力。

國泰證期經理蔡明翰則指出，股市加權指數續創新低，線型不利多方，從基本面來看，股價即將開始反映2月營收，不少公司受到疫情衝擊，整體營收衰退幅度可能更高於預期。此時，可以觀察高殖利率股，在股價修正之後，趁機撿便宜。

蔡明翰表示，2020年原本預期是景氣回升的一年，但受新冠肺炎疫情影響，主計處下調GDP將台灣今年GDP的增速估值，自2.72％下調至2.37％，第一季也下修至1.8％，在經濟成長下修的情形下，股息為台股的最後支撐，尤其是大型壽險業，買進股票主要考量就是殖利率，台股現金殖利率居全球前段班，預期長線資金仍會回頭買進台股。

元大投信團隊認為，「漲時重勢、跌時重質」，中長期投資布局，宜慎選優質股，這些體質佳、高競爭力的企業，往往是股市領漲標竿；而當遭逢股市逆風後，干擾因素消退，也是投資人進場撿便宜的首選，股價相對有下檔保護力。