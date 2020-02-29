股災來襲 台股力守萬一關卡

新冠肺炎疫情蔓延擴及49國，石油、黃金、10年期公債殖利率全數走跌，股市方面，從美股道瓊、S&P500、那指，直到德股DAX、英國金融時報等指數周跌逾一成，堪稱全球性的股災來襲。法人對此表示，台股3月2日開盤恐出現補跌行情，短線而言，即將上演的年線11,050點保衛戰最受市場矚目。

第一金投顧董事長陳奕光指出，新冠肺炎疫情使全球股市需求按下暫停鍵，資本市場極端現象同時出現，美國10年殖利率1.16％，創下歷史新低，全球股市指數狂瀉，油價每桶跌破50美元，連避險功能極強大的黃金，也出現高檔獲利了結賣壓。

但病毒終有結束的一天，他認為，此時要冷靜觀察資金的遷移，預期全球供應鏈將因疫清進入封閉式管理，以啟動供給。其次，各國政府皆會仿效大陸，施行加強版的降息及量化寬鬆，注入流動性資金。第三是消費性資金補貼，類似香港提供市民1萬港元消費津貼，及台灣經濟部擬砸20億元「振興抵用券」等，提振消費力。

陳奕光說，市場已出現呼籲聯準會（Fed）提前降息的聲音，根據CME FedWatch網站的數據顯示，市場正瘋狂對賭Fed 3月降息100％，年底前降息4碼，挹助資金救市。

陳奕光認為，台股3月2日開盤恐先補跌，「恐懼的總和」預期出現在盤初，直接測試11,050年線，但由於美股那指收紅，五大那指主要成份股Apple小跌0.06％，Amazon跌0.029％，Microsoft上漲2.42％，Google上漲1.85％，Facebook上漲1.43％，輝達、高通、美光、AMD、台積電ADR皆見反彈，台股有機會在宣洩賣壓之後，力守11,000點整點關卡。

兆豐投顧董事長李秀利指出，道瓊指數從高點29,568點到低點24,681點，超過16％，修正幅度已不小，提款機效應已發酵，且聯準會主席鮑爾出面喊話，美國基本面其實沒有這麼差，台積電ADR收紅，VIX指數也見緩和，亞股及台股2日走勢不一定會跟著美股一起跌。

統一投顧董事長黎方國則指出，此波金融危機原因是病毒，財政、貨幣政策對病毒不見得有效，建議投資要保守以對，惟有疫苗研發及溫度轉熱，才能改變股市的氣氛。

何時撥雲見日？五大投信引路

新冠肺炎疫情在大陸境外蔓延，引發市場對供應鏈及消費力的擔憂，美股道瓊指數周跌3,583點，全球主要股市出現跳水式崩跌走勢，股市何時能撥雲見日？五大投信仙人指路，半導體、5G及蘋概股為最大公約數，可逢低長線布局，期待未來收割。

綜合元大、安聯、統一、群益及瀚亞五大投信看法，新冠肺炎疫情屬非經濟基本面問題，既無法控制、也無法預測，只能監測實況，預期還將影響一到兩個月，按照SARS經驗，景氣一定受損。

此次受到大陸封城措施影響，台灣上市櫃公司2月復工及比例皆不佳，物流也不順暢，加上大陸人民困在家中，需求面減少，預期2月業績普遍難看、3月～5月將逐漸拉升。

統一中小基金經理人林世彬及群益長安基金經理人王耀龍認為，疫情利空將台股向下打出空間，加權指數可能仍需一段時間反覆測底，但就基本面來看，沒有這麼悲觀。現階段情勢不明下，上市櫃公司老闆很難提供明確的訂單預測，待疑慮釐清後，營運仍將回到原定軌道，下半年季節旺季來臨，有機會彌補上半年業績的缺口。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中則指出，疫情影響層面擴及歐美市場，連帶歐美股市也相繼出現較大震盪，「就像人生病，需要時間療養」，這一波疫情對股市帶來的殺傷力，也需要時間消化賣壓，上市櫃公司3月10日公布財報，可能是數字測底時刻。

元大投信團隊及瀚亞投信投資長劉興唐表示，大陸金融戰「疫」，貨幣及財政措施雙管齊下，財政補貼、人行釋出流動性，以及加大基礎建設，政策力道加強，以期恢復疫情肆虐後的民生經濟，預期其他國家應該也會採取同樣動作，力穩社會及經濟秩序。

五大投信認為，高成長、企業體質好、核心競爭力強，兼具長線成長題材的個股，在疫情風險過後，資金就會回來，包括5G、5G手機（以蘋概股為主）、半導體等相關族群，仍是逢低布局的標的。高息股進可攻、退可守，將成為資金轉進主流。

此外，疫情造成人員居家隔離、視訊開會，刺激出市場對雲端及工業自動化的需求，預期也將帶動企業在這兩大領域的資本支出，相關概念股可留意。