14檔2月勇 法人狂敲

台股2月月線跌203點，三大法人更是大賣超1,525億元，寫下107年11月以來、近16個月最大賣超；惟盤面上仍有中信金、榮成等14檔個股，2月逆勢獲三大法人大買1～5萬張，2月月線也收紅，表現可圈可點，有機會成為台股3月行情的多頭指標。

受到日韓及歐美受疫情擴大、全球股市崩跌的衝擊，台股上周周線大幅下修3.4％，2月月線因而轉為下跌1.76％。日盛投顧總經理鍾國忠指出，儘管法人2月大賣超，但仍看好疫情結束後有機會強彈、美國10月總選大選政策作多及聯準會降息機率升高等利多題材，逢低積極進場，而法人此時低檔布局的個股值留意。

2月台股下跌，三大法人同步偏空操作，賣超擴大至1,525億元，僅次於107年10月紅色大屠殺（當時合計賣超1,628億元），創下近16個月來最大單月賣超。而今年2月外資為最大元兇，共賣超1,300億元，為去年6月來最大單月賣超。

根據統計，1,700多檔上市櫃股中，2月共有425檔、約四分之一個股不畏大環境利空，股價仍逆勢上漲1％至1倍以上，若進一步篩選2月股價漲、法人買超股，則有中信金、榮成、神達、南電、景碩、大同、技嘉、原相、嘉聯益、敦泰、正隆、台郡、晶技及大成鋼等。

台新投顧總經理李鎮宇分析，上述個股主要以新冠肺焱疫情有關的防疫受惠股及宅經濟股，以及因疫情而出現的轉單題材股、5G概念股、具高殖利率及避險題材的金控股等。

舉例來說，台郡、嘉聯益等蘋果供應鏈有大陸轉單至台灣效應；榮成、正隆也因疫情發燒，紙箱需求大增而受惠。

李鎮宇表示，市場擔心疫情將影響需求端，目前較看好IC設計、記憶體、封測等半導體族群，即使疫情再壞，半導體營運都有5％以上成長，另也持續看好因疫情而發燒的宅經濟及疫情受惠股。

美股2月27日重挫1,190點，市場一片悲觀，然鍾國忠認為，台股這波在國際股市相對理性，也具有指標性意義，特定買盤看好疫情結束後台股將回到原本的軌道，逢低承接基本面穩健的好股票；另美國未來降息機率上升，高殖利率股將成市場資金避風港。