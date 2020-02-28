美股大屠殺未完待續！美指期再暴跌逾400點

新冠肺炎疫情狂殺投資人信心，道瓊指數27日再度暴跌1,190點或4.42%、收在25,766點，創下刷新金融海嘯以來單日最大跌幅紀錄。美指期28日再度狂殺，盤中低點一度下挫453點，來到25,099.0點。

中日韓三國在全球供應鏈扮演極重要角色，然而，日韓疫情近日急速升溫，南韓中央防疫對策本部28日上午宣布累積確診人數來到2,022人，加上義大利疫情爆發後，許多歐洲國家也出現疫情確診病例，但已讓投資人信心全失，導致全球股市狂殺，美股也大幅修正，本周至27日收盤累計跌點超過3,200點，甚至將去年秋天陸美達成第一階段貿易協議以來漲幅全部吐回。

由於正逢二二八連假，台北股市休市，亞股哀鴻遍野，日、韓股早盤狂瀉2.50%～3.5%；陸股、港股同樣暴跌2.5%，上証指數午盤後跌幅更是逼近4%，下周台股開盤難逃補跌命運。

道瓊指數期貨盤中跌勢一度拉回，來到25,771點，但隨著歐洲股市持續下挫，跌勢又持續擴大。截至台北時間下午5點09分，道瓊指數期貨下挫420.0點或1.64%、暫收25,132.0點；標普500期貨下跌48.88點或1.65%、暫收2,908.12點；那斯達克100期貨下挫149.75點或1.79%、暫收8,233.0點。

（中時電子報 呂承哲）

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