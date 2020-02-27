蘋概三王重挫 黑盤中21檔嶄露頭角

台股今（27日）加權股價指數收盤報11292.62點，跌141.45點，跌幅1.24％，成交量為2013.42億。

據業內初步統計，上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅較大股票僅6檔，前10名潤泰材 (8463)、 美德醫療-DR (9103)、恆大 (1325)、寶隆 (1906)、毛寶 (1732)、敦陽科 (2480)、互億 (6172)、統領 (2910)、日成-KY (4807)及康那香 (9919)。

跌幅較明顯的有53檔，股票跌幅前10名為本盟 (1475)、禾伸堂 (3026)、奇力新 (2456)、智伸科 (4551)、泰金寶-DR (9105)、惠特 (6706)、康控-KY (4943)、泰碩 (3338)、愛普 (6531)及瑞祺電通 (6416)。

上市成交量前10名個股為群創 (3481)、友達 (2409)、新光金 (2888)、旺宏 (2337)、榮成 (1909)、聯電 (2303)、台積電 (2330)、鴻海 (2317)、中信金 (2891)及玉山金 (2884)。

上櫃有15檔股票有5％漲幅，其中前10名為瑞基 (4171)、熱映 (3373)、優群 (3217)、合世 (1781)、沛亨 (6291)、優盛 (4121)、和進 (3191)、凱柏實業 (3073)、恩得利 (1333)及燦星旅 (2719)。

上櫃跌幅較大的有70檔，前10名分別為昱泉 (6169)跌停，陽程 (3498)、立凱-KY (5227)、志嘉 (5529)、上揚 (6222)、系統電 (5309)、 力致 (3483)、公準 (3178)、博智 (8155)及太欣 (5302)。

上櫃成交量前10名個股為合晶 (6182)、熱映 (3373)、威剛 (3260)、中美晶 (5483)、優盛 (4121)、原相 (3227)、磐亞 (4707)、優群 (3217)、雙鴻 (3324)及鈺創 (5351)。

延伸閱讀

今日外資等三大法人 買賣超前10名

外資殺紅眼 台股再大跌141點失守11,300

MLCC軋短空之後殺多 散戶小心兩面被巴