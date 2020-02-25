499檔股價跌破淨值

新冠肺炎疫情衝擊全球股市，25日台股上市櫃股價淨值比（股價／淨值）跌破一倍者達499家，直逼500家之譜，不但較金豬年封關前增加63家，占比也近三成，其中，一代股王華碩及電子代工龍頭鴻海股價更一舉跌破淨值，烏雲遮頂。

國際貨幣基金（IMF）下修全球經濟成長率，並對疫情在全球蔓延情況表示擔憂。法人認為，疫情擾亂全球股市，產業景氣如墜五里霧中，資金除湧進防疫概念股外，權值股台積電成為官股護盤標的。

根據統計，25日上市櫃股價淨值比分別為1.75倍及2.15倍，然近1,700檔公司中，股價淨值比低於1的個股合計499檔，然股價高於50元的個股僅華碩、鴻海、英利-KY、潤泰全、永冠-KY、新至陞、鴻準、廣華-KY、台聯電、景碩、帝寶及佳醫12檔個股，顯示股價越低越乏人問津。

此外股價淨值比逾十倍亦有祥碩、富驛-KY、天瀚、力旺、旭隼、信驊、寶雅、中茂、日友及藥華藥10檔，8檔股本低於10億元，日友及藥華藥股本為11億及22億元，高淨值比個股儼然都是小型股天下。

華碩曾搭上主機板及筆電的高成長年代，1997年股價一度攀上890元價位，榮登台股股王，之後決定品牌與代工分家，於2010年6月24日分拆和碩，重新以240.5元掛牌上市。華碩近年來受產業競爭加劇衝擊，股價一路走跌，開春後更受新冠肺炎疫情影響，股價不但失守年線支撐，更跌破每股淨值，近期積極搶攻開學潮，力求降低疫情造成的營運衝擊。

鴻海受到新冠肺炎疫情衝擊更大，鄭州廠尚未完全復工，儘管摩根士丹利證券出具報告為其按讚，但三大法人開春後賣超逾3.37萬張，市值縮水至1.14兆元。

宏遠投顧副總經理陳國清認為，台股25日破底翻，但個股強者恆強、弱者恆弱，本益比較低及成長型的個股股價應該還不至於回測2月3日最低點，但觀光、旅遊、飯店及航空等受害股及先前超漲的個股，則因前景不明，投資人應注意切勿盲目搶進。至於台股三王台積電、鴻海及大立光，則要注意手機下修及華為管制的利空，短線雖有反彈，但中線可能回測前低。

而國泰證期經理蔡明翰則較為樂觀，他認為，除非台灣地區疫情出現失控，否則對台股走勢不必太過悲觀，預期短線經過整理後，很快就會回歸正常階段，目前除低淨值比股外，盤面上相對抗跌的漲價概念股有望成為後續領漲要角。