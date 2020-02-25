官股力拱蘋果三劍客 台股破涕為笑收11,540

官股近期力拱蘋果三劍客台積電、鴻海與股王大立光，不僅化解大盤探底危機，也激勵短多持股信心回穩，加權股價指數從早盤一度大跌逾百點，且失守11500點與半年線窘境，迄終場全部收回失土，報11540.23點，小漲5.36點，漲幅0.05%，成交1538.15億元。

美歐主要股市周一普遍重挫，道瓊工業指數還大跌逾千點，使亞洲地區股市周二開市蒙陰影，如日本的日經指數甫開盤即重挫逾千點，而台股早盤也一度大跌119點，低檔半年線還失守。

不過，南韓股市早市甩開疫情陰霾跌深反彈，而亞股陸續開盤的新加坡、馬來西亞等市場也震盪走高，且泰國、越南、印尼等股市也呈跌幅收歛或抗跌現象，顯示亞股似有意走自己的路，暫把外資（或說熱錢）自新興市場大撤退問題擺一邊。

台股就在這股自己的路自己走的前提下，由官股及公營法人力挽狂瀾，戮力拉抬蘋果供應鏈三王台積電、鴻海與股王大立光，使該3股收盤分別上漲0.63%、1.98%及0.43%，成盤勢破涕為笑關鍵。

另外，聯電、和碩、長榮與聯發科等重量級集團股也站在多方，加上中華電、兆豐金、長榮航、華航統一與台灣大等權值股力守平盤，係加權指數得守住半年線與11,500點，且終場小漲功臣之一。

業內人士指出，今日生技股如大江、葡萄王；被動元件華新科、信昌電與國巨；還有PA的穩懋，宅經濟的鈊象與富邦媒，其他諸如世芯-KY、和大、嘉澤、麗豐-KY、和泰車及聯亞等，多是具題材誘因，致在法人認養、主力群作多及大股東不看淡下，多領先盤勢發展向上突圍，波段行情值得持續追蹤。

技術面方面，半年線今失而復得，顯示市場認同度不低，短期只要美歐股市能止跌回穩，與全球新冠肺炎疫情不再惡化，如世衛組織已宣布大陸疫情觸頂之利多消息挹助，則台股短期整理後續攻的中多架褠不必過分看淡。

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