生醫類股「疫」枝獨秀 24檔股票大漲逾5%

今日台股開高後一路走高，中盤以後行進間整理，加權股價指數收盤報11,540.23點，漲5.36點，漲幅0.05%，成交量1538.15億元。

據業內初步統計，上市、櫃股今成交量與漲跌幅如下，僅供參考：

台股上市股今有漲幅較大股票，包括愛普（6531）、悅城（6405）2檔股票漲停，另外本盟（1475）、茂矽（2342）、美德醫療-DR（9103）、毛寶（1732）、嘉威（3557）、泰碩（3338）等6檔股票漲幅逾5%。

跌幅較明顯的股票，包括統懋（2434）、新麗（9944）、敦泰（3545）跌幅逾5%。

上市成交量前10名個股為群創（3481）、康那香（9919）、旺宏（2337）、鴻海（2317）、友達（2409）、華新科（2492）、聯電（2303）、台積電（2330）、中信金（2891）、國光生（4142）。

上櫃方面，有昱泉（6169）、立凱-KY（5227）、紘康（6457）、勤凱（4760）、高端疫苗（6547）、易威（1799）、能率網通（8071）、醫揚（6569）、合世（1781）等9檔股票漲停，另泰谷（3339）、兆遠（4944）、寶島極（3115）、臺龍（6246）、勝昱（4304）、倉和（6538）凱柏實業（3073）等7檔股票漲幅也都在5%以上。

上櫃跌幅較大的有鈺創（5351）、凱鈺（5468）等2檔股票跌停，另外沛亨（6291）、幸康（3332）、笙泉（3122）、環瑞醫（4198）、元隆（6287）、紅馬-KY（2928）等6檔股票跌幅超過5%。

上櫃成交量前10名個股為高端疫苗（6547）、優盛（4121）、熱映（3373）、中美晶（5483）、磬亞（4707）、光頡（3624）、宇峻（3546）、信昌電（6173）、穩懋（3105）、原相（3227）。

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