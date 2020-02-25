外資等三大法人買賣超 前10名股票搶先看
今日台股開高後一路走高，中盤以後行進間整理，加權股價指數收盤報11,540.23點，漲5.36點，漲幅0.05%，成交量1538.15億元。在外資等三大法人買賣超個股方面，據業內統計如下：
A.外資買賣超前10名：
1.買超：友達（2409）、欣興（3037）、景碩（3189）、晶技（3042）、原相（3227）、神達（3706）、技嘉（2376）、敦泰（3545）、建準（2421）、華邦電（2344）。
2.賣超：群創（3481）、台積電（2330）、開發金（2883）、中信金（2891）、富邦金（2881）、鴻海（2317）、國泰金（2882）、玉山金（2884）、彩晶（6116）、元大金（2885）。
B.投信買賣超前10名：
1.買超：南電（8046）、聯茂（6213）、神達（3706）、旺宏（2337）、欣興（3037）、榮成（1909）、金像電（2368）、中信金（2891）、台泥（1101）、開發金（2883）。
2.賣超：世界（5347）、群創（3481）、奇鋐（3017）、全新（2455）、智原（3035）、健策（3653）、友達（2409）、新日興（3376）、冠德（2520）、和大（1536）。
C.自營商買賣超排名：
1.買超：兆豐金（2886）、景碩（3189）。
2.賣超：聯電（2303）。
註：外資等三大法人買賣超股票的最後統計數據，仍以交易所公告為主。