漲價！轉單！ 面板、記憶體股逆勢揚

新冠肺炎蔓延，南韓成新淪陷區，24日股市重挫逾3％，台股雖在法人大舉調節下走跌，惟面板、記憶體、晶圓代工等三大產業，受惠轉單及漲價的預期心理，股價表現相對抗跌。

大陸湖北以外地區確診人數持續下滑，韓國的疫情擴散速度卻如失速列車，目前累計確診人數已突破8百人，成為全球僅次於大陸地區確診人數第二多的國家，韓國身為全球面板、記憶體及晶圓代工重鎮，若疫情遲遲未能控制，恐將對全球電子業造成嚴重衝擊。

富邦投顧董事長蕭乾祥認為，原本大陸疫情擴大時尚有韓廠替代產能的面板、記憶體產業，當韓國疫情持續擴大，也將面臨上游零組件供應斷鏈的可能，包括消費性電子、資訊電子均將受到牽連，對今年第二季全球電子業業績下滑幅度將更加擴大。

台灣相關業者則在市場預期受惠轉單及漲價心理下，24日紛紛逆勢表現，包括面板雙雄的友達大漲2.38％，群創收於平盤附近，另外被韓國大廠囊括全球市占73.3％的記憶體產業更有望受惠，群聯及十銓24日分別勁揚2.54％、2.47％，南亞科也有0.12％的漲幅，至於晶圓代工產業的受惠程度，法人看法則多空紛紜。

蕭乾祥指出，台廠短期在標準化程度較高的記憶體應有轉單效益，晶圓代工業者也有接單增加的空間，惟非標準化產品受限於各廠供應鏈差異，各種尺寸及客戶要求規格不同，受益幅度有限，不宜樂觀看待。

華南永昌證券協理陳沛表示，先前市場對於疫情發展過度樂觀，導致近日疫情蔓延後，恐慌情緒再度宣洩而出，要短時間內將利空消化有難度，預期後續悲觀情緒恐會加重，將稀釋轉單利多。

陳沛認為，台灣晶圓代工產業後續能否順利接到韓國轉單，除要留意華為的訂單狀況外，也要關注市場悲觀情緒增溫下，是否影響產商下單信心，短線雖有搶短買盤進駐，但中線應回測年後低點，才有望正式止穩反彈。