外資大逃殺 台股重摔151點拉回11,534

受制義大利、伊朗、南韓與日本等全球新冠疫情持續升溫，外資對新興市場的投資也呈持續大撤退狀況，如周一亞股包括南韓、香港、台灣、新加坡、菲律賓、馬來西亞、泰國、越南、印度及印度等股市，都臉色鐵青，僅日本、大陸等市場相對抗跌，深圳A股還逆勢大漲。

台股今在蘋果供應鋌鏈概念股、金融與傳產龍頭等重量級藍籌股表現不佳下，呈開低殺低窘境，檯面上權值股如台積電、鴻海、股王大立光、台塑四寶、國泰金、富邦金、兆豐金、中信金、統一、和碩、聯發科、台達電、第一金、台灣大及中華電等，都欲振乏力，市場聯想不排除外資持續大逃殺，相對新台幣在匯市也居弱勢地位。

集中交易市場加權股價指數收盤大跌151.48點，報11534.87點，單日跌幅1.3%，成交1381.88億元。另外，店頭市場

不過，具題材股票包括防疫概念恆大、康那香、新麗、高端疫苗、毛寶與熱映等，宅經濟之鈊象、網龍等，與缺貨之被動元件國巨、華新科、大毅；光學元件之亞光；物流業需求的工業用紙使造紙類股獲青睞，如正隆、台紙與榮成等及DRAM之南亞科、矽晶圓之嘉晶等，都逆勢演出，顯示具題材股票，進可攻退可守，仍普被市場認同。

業內人士指出，台股短期受疫情變化影響，使市場追價意願普遍退縮，加上美股是否自高檔拉回修正待觀察，短線投資或暫宜保守。不過，疫情仍屬非經濟之心理因素影響，雖使終端需求遞延，但全球朝5G、電動車、AI與物聯網等未來科技化趨勢不變，加上政策面不偏空，台股後市不必過分悲觀。

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