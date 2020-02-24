防疫概念股成蜘蛛絲 37檔猛力爬升

台股今（24日）加權股價指數收盤報11534.87點，跌151.48點，跌幅1.30％，成交量為1381.88億。

新冠肺炎疫情恐慌再升，近日日韓確診人數急速飆升，全球經濟都受疫情隱憂而受影響，美股全面走跌，台股今開盤便受影響，大跌71.01點，隨後更是失守11,600關卡，收盤時也無力回來，停在11534.87點。

現在資金全面湧向避險、黃金等，使得亞幣持續走弱，在國際上疫情不見「可控可防」，使得防疫概念股毛寶、康那香、新麗等再度一躍成股民們率先投資的台股。

據業內初步統計，上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅較大股票有16檔，前10名恆大 (1325)跟新麗 (9944)漲停，康那香 (9919)、毛寶 (1732)、亞諾法 (4133)、美德醫療-DR (9103)、銘異 (3060)、茂矽 (2342)、廷鑫 (2358)及聯陽 (3014)。

跌幅較明顯的僅7檔，股票跌幅前10名為祥碩 (5269)、本盟 (1475)、矽力-KY (6415)、凱羿-KY (2939)、高力 (8996)、遠雄來 (2712)、統領 (2910)、首利 (1471)、華電 (1603)及國揚 (2505)。

上市成交量前10名個股為群創 (3481)、友達 (2409)、旺宏 (2337)、聯電 (2303)、台積電 (2330)、康那香 (9919)、新光金 (2888)、神達 (3706)、國光生 (4142)及華邦電 (2344)。

上櫃有21檔股票有5％漲幅，其中前10名為優盛 (4121)、陽程 (3498)跟熱映 (3373)三檔漲停，宏易創新 (4530)、高端疫苗 (6547)、久裕 (4173)、易威 (1799)、瑞基 (4171)、永昕 (4726)及倉和 (6538)。

上櫃跌幅較大的有10檔，前10名分別為尚茂 (8291)、天蔥 (2740)、恩得利 (1333)、東凌-KY (2924)、世界 (5347)、李洲 (3066)、聚積 (3527)、加高 (8182)、晶宇 (4131)及精確 (3162)。

上櫃成交量前10名個股為磐亞 (4707)、世界 (5347)、中美晶 (5483)、熱映 (3373)、豪展 (4735)、原相 (3227)、穩懋 (3105)、環球晶 (6488)、光頡 (3624)及優盛 (4121)。

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