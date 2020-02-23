營運迎曙光 興櫃四傑領軍強漲

新冠肺炎疫情在亞洲地區持續蔓延，市場態度逐漸轉趨觀望，導致大盤在缺乏有力量能的情況下，於區間持續橫盤整理，連帶影響興櫃市場上周成交值銳減至31.05億元，創下近期新低，資金往基期偏低的個股移動，以降低風險。

興櫃上周漲幅前十大個股包括德河、納諾*-KY、凱勝綠能、立弘、寶德、智慧光、華懋、基米、安盛生及華德動能。

養殖業者德河近年積極轉型，朝向高毛利及高附加價值的保養品產業發展，隨新產品已獲國際認證後，2020年可望投入量產，帶動營運重回正軌，加上公司早已調整營運模式降低疫情衝擊，上周股價達到谷底後鹹魚大翻身，單周狂飆85.83％，後續能否順利脫離雞蛋水餃股的行列，關鍵仍在實際營運能否如實反映。

奈米材料廠納諾*-KY受元月工作天數銳減、納米耗材及自動化業務衰退及雷切及環保設備業績表現平淡，導致元月營收年增、月增呈雙率雙退，惟孫公司昆山納諾新材料獲得復工核准後，股價出現慶祝的反彈行情，周漲幅高達50.46％，成功收復年線。

電動巴士業者凱勝綠能元月交付12台全新的電動巴士進入雙北地區的公共運輸系統，帶動元月營收高達8,715萬元，年增45.34％，同步激勵股價自年線附近強勢反彈至今，上周更大漲38.01％，強勢創下波段新高。

此外，維生素業者立弘股價也擺脫低迷景況，受惠董事會通過申請股票上櫃案以外，公司也宣布將配發現金股利1元，若以21日均價19.38元計算，殖利率高達5.16％，加上元月營收月增達1.9倍，利多簇擁下，股價上周狂飆20.07％，漲勢凌厲。

除上述4檔個股外，無線光學滑鼠製造商寶德、金融科技業者智慧光、國內最大半導體產業VOCs（揮發性有機氣體）處理廠商華懋、生技業者基米、體外檢測醫材公司安盛生及電動巴士業者華德動能，上周也皆有12～17％左右的周漲幅。