孤膽英雄抗疫情 9檔創新高

台股於季線附近多空交戰，新冠肺炎疫情高峰遲遲未至，個股被消息面左右走勢，加上台幣連5貶，顯見資金行情護體能力減弱，但即使盤面呈現單兵作戰格局，仍有個股股價強勢登上歷史新高，包括高端疫苗（6547）、博智（8155）等。

萬寶投顧董事長朱成志認為，豬年台股因有選舉因素，擁政府基金護盤，但鼠年來臨後，因任務告段落，護盤資金兩手旁觀，反觀陸股因整體經濟壓力劇增，導致政府不得不帶著鋼盔往前衝，迫使陸股即使身在疫情震央，表現也相對強勢。

朱成志指出，台股缺乏大格局的力量下，類股走勢多空交錯，盤面呈現個股點放，若與大陸供應鏈關聯較深，或是消費型的股票，近期表現相對疲弱，反觀雲端產業表現相對抗跌，若生產基地不在大陸，更有望走出一波漲勢，至於跌深的電子股也有低接布局的機會可多加留意。

股匯市21日同步走弱，個股只能獨自提槍上陣，惟生技廠高端疫苗、印刷電路板（PCB）業者博智、耳溫槍大廠豪展、螺絲大廠世豐、客製化製藥設備廠皇將、IC設計業者愛普、記憶體模組廠十銓、電商龍頭富邦媒及遊戲股王鈊象等9檔個股股價均領先大盤登上歷史高峰。

其中高端疫苗因加入台灣抗疫國家隊，積極進行檢測試劑開發，並與美國國務院合作研發新冠肺炎疫苗，帶動股價21日強勢攻至漲停板外，豪展也因獲得體溫量測急單湧入，以及富邦媒及鈊象受惠宅經濟商機持續發酵，21日股價紛紛續創歷史新高。

除受惠疫情延燒的相關概念股外，博智、皇將及愛普也因受疫情影響相對偏低，獲市場買盤青睞，世豐也因去年獲利創下歷史新高，每股擬配發3元股息及2元股利，高殖利率股成為亂世資金避風港，股價維持高檔表現。

國泰證期經理蔡明翰表示，台股遲遲無法光復武漢缺口，最主要的原因是國際股市在先前修正時，台股維持高檔未跌，導致大盤跳空缺口位置相對較高，然而預期利空逐步消化過後，績優電子股仍有望出現報復性的反彈