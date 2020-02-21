是方去年營收、獲利 雙創新高

是方電訊（6561）21日公布2019年業績，受惠雲端市場規模經濟發酵，全年營收衝破24億元關卡，毛利率超過四成，四大產品線稅後淨利5.45億元，年增12.17％，全年EPS高達7.83元，營收、獲利及毛利率均創下歷史新高。

董事會並通過盈餘每股配發現金股利7元，併同資本公積配發現金1元，共計每股配發現金8元，配息率達102％，以21日收盤價216.5元計算，股息殖利率3.69％。

是方電訊是中華電信轉投資的小金雞，是方表示，IDC機房與雲端應用服務兩大產品線帶動整體營運成長，不論是第四季表現及全年營收、毛利率、稅後淨利皆創歷史新高。

展望2020年，是方董事長吳彥宏表示，從全球戰略布局的觀點來看，在雲端應用服務不斷推陳出新以及5G上路的網路新時代，數位匯流節點已成為極重要關隘要塞來看，是方電訊已啟動骨幹網路容量擴大計劃，未來將以成為東亞電信樞紐及雲端應用服務中心為目標。

此外，吳彥宏認為，新冠肺炎疫情對電信產業影響有限，反倒因此在全球掀起「遠距辦公」風潮，推升是方電訊070語音電話、視訊系統、網路線路資源等SaaS雲端應用服務，成為企業客戶避疫方案，有助於帶動營收成長動能。

是方電訊總經理劉耀元指出，繼去年4月台灣至香港的骨幹網路（backbone）容量擴增到200 Gbps容量之後，2月起新增台灣至日本以及台灣至新加坡之間的高速骨幹網路，透過新增日本及新加坡高速骨幹容量，是方一舉匯聚東北亞及東南亞的網路架構，有助於提高數據網路與雲端應用方案的企業客戶更高速安全的國際網際網路交換服務。

以日本為例，是方成功介接位居東北亞重要網域樞紐的東京網際網路交換中心（Japan Internet eXchange，JPIX），並直連新加坡第一大網際網路交換中心（Singapore Internet eXchange，SGIX），等同於透過當地接軌東南亞網路樞紐，能夠一舉串連「東協10+3」的骨幹架構，對於是方朝向東亞電信樞紐目標邁進別具意義。