文曄、祥碩換股結盟攻陸

文曄及祥碩21日雙雙召開董事會，宣布採增資發行新股模式「換股結盟」，換股比例為每1股祥碩普通股換發19股文曄普通股，溢價21.7％。預計換股後，祥碩將持有文曄約22.39％股權，文曄將持有約13.04％祥碩股權，互為二家公司第二大股東。

文曄本次增資1.7億股引進祥碩奧援，按祥碩20日收盤價903元計算，約當以每股47.526元價位與文曄換股，溢價高達21.7％，二家公司指出，將在文曄協助下，帶領祥碩搶攻大陸市場電腦、伺服器CPU之自主研發設計等商機，合作綜效預計於下半年開始見效。

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次結盟採20日收盤價計算，換股價格高於大聯大收購29.9％股權的45.8元。法人指出，祥碩半路殺出營救文曄，模式與仲琦、中磊及明泰三角戀類似，但文曄及祥碩聯盟後實際可掌握股權逾三成，大聯大雖坐在第一大股東寶座，但實際影響力受到削弱。

文曄董事長鄭文宗、祥碩董事長沈振來21日攜手參加重大訊息說明會，沈振來表示，祥碩是高速I／O的領導者，但在通路方面仍有待加強，文曄是通路業的領導者，二家公司攜手合作，將可發揮更大的綜效，打造雙贏局面。

經增資換股後，文曄股本將從59億元增加至76億元；祥碩股本也將由6億元增至6.9億元。隨著雙方股本稀釋，可能對每股純益（EPS）、股價等有影響，然鄭文宗強調，文曄每隔幾年都會辦理增資，若僅看單一不利因素，公司長線營運反而綁手綁腳，未來透過策略合作努力拉高獲利，才是首要之務。

否認引進白衣騎士

再者，待雙方完成換股後，大聯大對文曄的持股比重會降至23.26％，儘管還是略高於祥碩的22.39％，若又加上文曄公司派原持有的8.54％，則足以全面制衡大聯大。惟鄭文宗強調，此番合作著眼於雙方長期互惠的角度，而非為了抵制大聯大，間接駁回引進白衣騎士的臆測。

大聯大財務長袁興文回應，大聯大身為財務投資人，對股東權益及公司治理表達高度關注，後續將持續關心文曄換股案、股東會等各項議案，對股東權益影響與決策的合法及合理性。

據悉，文曄與祥碩關係向來交好，雙方自去年12月起洽談換股相關事宜，並於今年1、2月針對細項密集討論。祥碩總經理林哲偉說，祥碩雖與大聯大也有業務上的往來，但生意是生意、投資是投資，考量文曄長年經營績效穩健，母公司華碩集團對該合作亦表示支持。

林哲偉原是文曄獨立董事，但已於20日辭去獨董一職，至於未來有沒有機會轉作文曄的一席董事，林哲偉表示，目前尚無規畫。