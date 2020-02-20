外資砍 蘋概3王軟腳 台股破月線收11,725

受制外資法人持續調節蘋果供應鏈，包括台積電、鴻海與股王大立光等同步震盪走低，加上國泰金、富邦金、台塑四寶、統一及中鋼等重量級集團也表現不振，影響短多士氣，使大盤開高殺低，5日線、月線等關卡再度失守，盤中雖一度站上季線，終場一樣得而復失，加權股價指數收市報跌33.75點，為11725.09點，跌幅0.29%，成交1324.13億元。

技術面方面，盤勢上攻季線及11800點關卡，再度無攻而返，且極短線之月線關卡又失守，顯示大盤短期持續在季線附近整理待變架構未變。

因為前波盤勢受制新冠肺炎疫情拉回，曾爆出逾2700億以上巨量長黑，使該跳空缺口11933點附近，慘遭大批套牢浮額，迄需時間化解，目前看起來，大盤以單兵題材向上攻擊方式，尋求各個突破。究其因素，因短期成交值補量不易，市場對疫情是否緩解，仍有所疑慮，致近期盤勢或暫呈指數放兩旁，個股中間格局。

權值股方面，兆豐金、中信金、華航、聯電、仁寶、台玻、聯發科與台達電等，力挺多方；不過，台積電、鴻海、股王大立光、第一金、台塑四寶、國泰金、富邦金、長榮、和碩、統一、台泥、亞泥、友達、群創、廣達、日月光投控、中華電、南亞科、長榮航與中鋼等，都表現疲軟。

檯面上表現較佳者，多是毛利率相對較高、缺貨概念、宅經濟概念或電動車供應鏈或跌深等相關股票為主，包括原相、玉晶光、穩懋、世芯-KY、鈊象、可成、宜鼎、弘塑、新唐、台郡、富邦媒、台勝科及神盾等，值持續追蹤。

今日外資等三大法人 買賣超前10名

美股撐腰失利 27檔抗震勁漲