美股撐腰失利 27檔抗震勁漲

台股今（20日）加權股價指數收盤報11725.09點，跌33.75點，跌幅0.29％，成交量為1324.12億。

據業內初步統計，上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅較大股票僅9檔，排行前10名為海華 (3694)、怡利電 (2497)、銘鈺 (4545)、卓越 (2496)、華豐 (2109)、高力 (8996)、泰山 (1218)、愛普 (6531)、圓展 (3669)及華擎 (3515)。

跌幅較明顯的僅3檔，股票跌幅前10名為美德醫療-DR (9103)、達新 (1315)、銘旺科 (2429)、泰鼎-KY (4927)、柏騰 (3518)、大同 (2371)、宏旭-KY (2243)、台南-KY (5906)、豐泰 (9910)及科風 (3043)。

上市成交量前10名個股為群創 (3481)、旺宏 (2337)、神達 (3706)、華邦電 (2344)、友達 (2409)、聯電 (2303)、中信金 (2891)、榮成 (1909)、鴻海 (2317)及泰鼎-KY (4927)。

上櫃有18檔股票有5％漲幅，其中弘煜科 (6482)、位速 (3508)、世豐 (2065)、沛亨 (6291)四檔漲停，還有中茂 (5205)、 安碁資訊 (6690) 、愛地雅 (8933)、東林 (3609)、聯光通 (4903)、晟德 (4123)等大幅上漲。

上櫃跌幅較大的前10名分別為康呈 (6236)跌停，合正 (5381)、商之器 (8409)、高端疫苗 (6547)、橙的 (4554)、常珵 (8097)、環瑞醫 (4198)、元炬 (3089)、泰谷 (3339)及藥華藥 (6446)。

上櫃成交量前10名個股為原相 (3227)、中美晶 (5483)、家登 (3680)、穩懋 (3105)、擎邦 (6122)、展旺 (4167)、合晶 (6182)、廣運 (6125)、尼克森 (3317)及博智 (8155)。

延伸閱讀

今日外資等三大法人 買賣超前10名

外資砍 蘋概3王軟腳 台股破月線收11,725