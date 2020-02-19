2月19日一分鐘強弱勢股

工商時報 陳昱光

2月19日一分鐘強勢股

名稱

 漲幅(%) 強勢原因
泰博

(4736)

9.93

 新冠肺炎疫情帶動耳溫槍需求大增，金屬血糖試片訂單增溫

台勝科

(3532)

9.92

 轉單題材助陣，矽晶圓族群重啟攻勢，帶量改寫逾1年新高

矽力-KY

(6415)

8.91

 5G基地台建設需求強勁，出貨持續看增，股價向上挑戰月線反壓

智擎

(4162)

8.21

 新藥開發報喜，PEP503取得FDA快速審查資格，波段大漲兩成

達爾膚

(6523)

7.70

 配發10元股息，殖利率逾10％，吸引資金搶進，KD交叉向上

明基材

(8215)

7.39

 偏光片價格持穩，出貨不受新冠肺炎疫情影響，首季業績表現不淡

嘉基

(6715)

7.37

 Thunderbolt、光通訊線材出貨看旺，營運展望樂觀

葡萄王

(1707)

6.77

 保健品熱銷，２月業績可望跳高，股價爆量站回年線，重返200元之上

聯鈞

(3450)

6.64

 5G基建需求帶旺，3D感測應用訂單可期，投信連日加碼

神達

(3706)

6.01

 搶攻北美雲端伺服器商機，今年資料中心需求看好，外資積極回補

 

製表：陳昱光

2月19日一分鐘弱勢股

名稱

 跌幅(%) 弱勢原因
旺宏

(2337)

7.34

 疫情影響快閃記憶體市況，法說行情失靈，股價跳空跌破季線

圓展

(3669)

3.86

 高檔獲利了結賣壓湧現，終結連7日上漲，KD指標位居高檔

華擎

(3515)

2.76

 三大法人反手減碼，拖累股價拉回修正，面臨百元關卡保衛戰

亞德客-KY

(1590)

2.21

 多頭資金下車，成交量能縮減，沿五日線上攻格局不變

聯茂

(6213)

1.81

 前董座賣股，壓抑市場信心，股價未脫月、季線震盪整理區

奇力新

(2456)

1.60

 被動元件漲勢熄火，外資、投信連日偏空操作，KD指標交叉向下

中環

(2323)

1.52

 認列處分大同持股損失，調節賣壓加重，外資逆勢敲進

皇將

(4744)

1.27

 元月營收衰退，市場追價意願不足，盤中攻高拉回，留長上影線

南六

(6504)

1.22

 防疫題材漲跌互現，部分資金獲利了結，月線走揚為多方支撐

茂林-KY

(4935)

1.09

 土洋法人對作，外資頻頻減碼持股，連三日收黑，KD交叉向下

製表：陳昱光

延伸閱讀

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工商時報 陳昱光

證券產業新聞中心-證券組

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