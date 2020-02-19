2月19日一分鐘強弱勢股
2月19日一分鐘強勢股
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名稱
|漲幅(%)
|強勢原因
|泰博
(4736)
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9.93
|新冠肺炎疫情帶動耳溫槍需求大增，金屬血糖試片訂單增溫
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台勝科
(3532)
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9.92
|轉單題材助陣，矽晶圓族群重啟攻勢，帶量改寫逾1年新高
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矽力-KY
(6415)
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8.91
|5G基地台建設需求強勁，出貨持續看增，股價向上挑戰月線反壓
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智擎
(4162)
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8.21
|新藥開發報喜，PEP503取得FDA快速審查資格，波段大漲兩成
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達爾膚
(6523)
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7.70
|配發10元股息，殖利率逾10％，吸引資金搶進，KD交叉向上
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明基材
(8215)
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7.39
|偏光片價格持穩，出貨不受新冠肺炎疫情影響，首季業績表現不淡
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嘉基
(6715)
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7.37
|Thunderbolt、光通訊線材出貨看旺，營運展望樂觀
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葡萄王
(1707)
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6.77
|保健品熱銷，２月業績可望跳高，股價爆量站回年線，重返200元之上
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聯鈞
(3450)
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6.64
|5G基建需求帶旺，3D感測應用訂單可期，投信連日加碼
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神達
(3706)
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6.01
|搶攻北美雲端伺服器商機，今年資料中心需求看好，外資積極回補
製表：陳昱光
2月19日一分鐘弱勢股
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名稱
|跌幅(%)
|弱勢原因
|旺宏
(2337)
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7.34
|疫情影響快閃記憶體市況，法說行情失靈，股價跳空跌破季線
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圓展
(3669)
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3.86
|高檔獲利了結賣壓湧現，終結連7日上漲，KD指標位居高檔
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華擎
(3515)
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2.76
|三大法人反手減碼，拖累股價拉回修正，面臨百元關卡保衛戰
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亞德客-KY
(1590)
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2.21
|多頭資金下車，成交量能縮減，沿五日線上攻格局不變
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聯茂
(6213)
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1.81
|前董座賣股，壓抑市場信心，股價未脫月、季線震盪整理區
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奇力新
(2456)
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1.60
|被動元件漲勢熄火，外資、投信連日偏空操作，KD指標交叉向下
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中環
(2323)
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1.52
|認列處分大同持股損失，調節賣壓加重，外資逆勢敲進
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皇將
(4744)
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1.27
|元月營收衰退，市場追價意願不足，盤中攻高拉回，留長上影線
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南六
(6504)
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1.22
|防疫題材漲跌互現，部分資金獲利了結，月線走揚為多方支撐
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茂林-KY
(4935)
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1.09
|土洋法人對作，外資頻頻減碼持股，連三日收黑，KD交叉向下
製表：陳昱光